開學｜天主教香港教區發復課備忘：學生穿校服參加校外活動須獲批

天主教香港教區教育事務處周三（2日）向屬校校監及校長發出新學年開課備忘，提醒學校應提高學生守法的意識，增進他們對國家的認識，強調任何人士均不應利用學校作為表達政治訴求的場地，更絕對不應散播仇恨與暴力的思想。備忘又指，學校宜保持警覺，學生代表學校或穿上校服參加的校外活動等，均事先獲得校方批准或支持。

提醒如學校名義遭人利用應立即澄清

該備忘由教育事務主教劉超賢發出，他表示，校監、校長及教職員應幫助學校從去年的社會事件，以及今年為防疫而停課多月所帶來的困擾中盡快恢復。在復課後，學校不僅需加緊追趕學習進度，更應留意學生的思言行為和情緒，並為有需要的學生提供適切的輔導和支援。

劉超賢指，學校應保障師生的言論自由，但不論在課堂內外，師外都必須以和平、理性、尊重與包括的態度表達意見；學校亦應確保教師嚴謹、理性、客觀而持平地處理教材，並在教學過程中，培育學生正面質極的態度、批判的精神及正確的價值觀。

他續指，學校應提高學生守法的意識，增進他們對國家的認識，並依循天主教的社會訓導，培育他們成為良好的國民及公民 。另外，學校應保持警覺，確保任何以學校名義成立的組織或舉辦的活動，以及學生代表學校或穿上校服參加的校外活動，均需要事先獲得校方批准或支持。如學校名義遭人利用，應立即公開澄清，以正視聽。