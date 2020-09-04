復課｜教育局更新指引　教職員或學生若確診　建議停課14日

新冠肺炎疫情日趨緩和，教育局早前宣布全港中小幼將於9月23日起分階段復課。教育局今（4日）更新復課指引，列明當衞生防護中心證實有教職員或學生確診或初步確診時，會主動聯絡有關學校，並建議須暫停校內面授課及活動14天；即使未獲中心通知，校方可暫停校內面授課及活動一至兩天，並轉為網上學習，以消毒校園。

教育局早前宣布全港中小幼將於9月23日起分階段復課。 （資料圖片）

出現確診個案但未獲中心通知 建議可停面授課一至兩天

上個學年復課時，曾出現多宗與學校相關的確診個案，當時教育界批評疫情指引有欠清晰，未有列明停課安排。教育局今日更新《學校健康指引》，指當衞生防護中心證實有教職員或學生確診或初步確診時，有關個案會接受治療，不可回校上課。

同時中心會主動聯絡學校商討跟進安排，包括暫停校內面授課及活動，消毒及清潔校園。一般而言，中心會建議出現確診個案的學校須暫停校內面授課及活動14天，亦會按需要為全校學生及學校人員做病毒測試。校方亦應向全體家長發信，以釋除他們的疑慮。

當有師生接獲通知為確診或初步確診個案，但校方尚待衞生防護中心進一步通知時，教育局指，為安全起見，建議學校在徵得法團校董會或校董會的同意後，可暫停校內面授課及活動一至兩天，並轉為網上學習，以消毒清潔校園，並儘快通知家長有關安排。

教育局今日更新復課指引，列明出現確診或初步確診個時的停課安排。（資料圖片）

上課期間若出現師生確診個案 可安排隔離

如學校在上課時間接獲通知有人確診或初步確診，可在等候衞生防護中心指示期間，先為與確診者有密切接觸的教職員或學生安排隔離，並為清潔消毒有關課室，亦可實施危機處理措施，在安全情況下，以及在通知家長後，安排學生放學。

如中心確定學校有師生為「密切接觸者」，有病徵的「密切接觸者」會接受檢測、隔離及治療，而沒有病徵的須接受檢測及隔離，他們不可回校工作或上課，亦應即時通知學校。有關教職員或學生家長獲悉檢測結果應通知學校。

當局亦建議學校可暫停面授課堂及校內活動一至兩天，安排學生轉為網上學習，並消毒清潔校園。一般而言，學校在清潔及消毒校園後可恢復面授課及校內活動，如「密切接觸者」為陽性個案，則參考出現確診個案的安排指引。

教育局復課指引亦新增幼稚園的午睡安排。（資料圖片）

另外，指引亦新增幼稚園的午睡安排，包括兒童午睡時應保持一定的距離，以免他們近距離面對面而睡。校方亦可考慮為睡床設置隔板，減低兒童受感染的風險。另外，兒童在學校應盡量戴口罩，呼吸有困難或需要協助才可取下口罩的人士則為例外。