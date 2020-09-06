逃犯條例｜教局主任：已重編寫高小初中教案　鞏固守規自律重要性

教育局首席教育主任（特別支援）陳展桓今日（6日）以「關顧學生 重回正軌」為題，在教育局網上專欄「局中人語」撰文，指為鞏固學生明白守規自律的重要性，局方已重新編寫高小及初中適用的教案，供同工進行成長課使用，讓學生從遊戲規則、家規及班規等活動，討論及反思規則的效用和不守規則的影響。 另外她說，上月底教育局與警務處、懲教署等部門舉辦研討會，當中懲教署有一項「思囚之路」體驗活動，可以讓學生參與模擬聆訊，並在監獄實境體驗囚犯生活，從而令他們明白犯罪要付出的沉重代價。

去年多間學校學生築成人鏈活動。(資料圖片/羅君豪攝)

陳展桓在文章中指，去年的社會事件為學界帶來前所未有的衝擊和挑戰，有不少學生涉嫌參與違法行為被捕，情況令人痛心和憂慮。她說相信教育同工都認同，即使學生觸犯法例甚至被法庭判處刑責也不可以放棄他們，並表示教育局於本年六月向公營及直資中學發出通函，促請學校為有需要接受訓育輔導的學生，加強學校層面的跟進工作和相關支援等。

懲教署「思囚之路」體驗 學生參與模擬聆訊

陳展桓說，上月底教育局同警務處、懲教署，以及社會福利署委託營辦「社區支援服務計劃」的香港遊樂場協會，透過網上平台，為全港中學舉辦以「關顧學生──重回正軌」為主題的跨部門研討會。當中懲教署代表介紹「更生先鋒計劃」一系列的特色活動，如教育講座、面晤在囚人士及探訪體驗活動等，讓學生親身領悟奉公守法的重要。其中「思囚之路」體驗活動最能觸動學生，透過安排學生參與模擬聆訊，並在監獄實境體驗囚犯生活，從而令他們明白犯罪要付出的沉重代價。

鞏固學生明白守規自律 已重編寫教案

陳表示，就去年的社會事件及學生的違法暴力行為，她期望同工繼續本着訓育工作的原則、信念及重點，以「預防勝於治療」的策略加強學校第一層的訓輔支援工作，尤其培育學生的自我管理能力。為鞏固學生明白守規自律的重要性，教育局已重新編寫高小及初中適用的教案，供同工進行成長課使用，讓學生從遊戲規則、家規及班規等活動，討論及反思規則的效用和不守規則的影響。為提升學生的抗逆力、正向思維和關愛尊重的態度，教育局鼓勵學校參與不同主題的學生成長計劃，營造正面關愛的校風，讓學生潛移默化，建立正確的價值觀和良好品德，健康成長。