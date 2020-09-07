9.6大遊行．總覽｜示威者堵路掟雜物　警射胡椒球彈驅散拘近300人

9月6日原是立法會選舉投票日，惟政府因應疫情決定將選舉延期一年。有網民號召在九龍舉行遊行，反對港區《國安法》、選舉延期及健康碼等，期間有人於旺角一帶堵路，高叫「香港獨立」等口號，並向警員投擲水樽等雜物。警方除了舉起紫旗，亦發射胡椒球彈驅散群眾。警方表示，截至晚上9時，至少289人被捕，當中包括社民連主席黃浩銘、前主席梁國雄等。

遊行未有申請不反對通知書，訂於下午2時30分開始，網上號召參與者於佐敦道及彌敦道交界，或逸東酒店出發。遊行開始前，大約中午時份，警方已於油尖旺一帶戒備，多處可見防暴警駐守，並不時截查市民；另外，由於警方於紅隧外架設路障，並截停部分車輛，以致隧道外出現長長車龍。

大約到遊行起步時間，有網民號召改往佐敦炮台街集合，現場有大批警員駐守。之後社民連主席黃浩銘、前主席梁國雄，及成員兼民陣線副召集人陳皓桓現身佐敦，並高叫口號，有警員指3人參與未經批准的遊行，又稱有約30名市民跟隨他們，最終警員將3人帶上警車。

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大約4時30分，一輛新巴970線巴士，駛經油麻地窩打老道交界時，被警方截停，車長亦被帶落車。大約1小時後，車長被帶上警車，警方於社交網站表示，車長行車時快速行駛，一度貼近站在路旁正在執勤的警務人員，故以涉嫌「危險駕駛」拘捕。

除了佐敦，亦有市民於旺角聚集，部分人於朗豪坊內高叫口號，包括「香港獨立 唯一出路」等；又有人走出旺角西洋菜南街馬路，並以垃圾桶等堵路。大約4時40分，有示威者於旺角西洋菜南向警方投擲雜物，包括雨傘、水樽等，警方發射胡椒球槍，現場消息指，有網媒記者被擊中倒地。另外，警方於現場曾舉起紫旗。

另外，防暴警在西洋菜南街一帶截查聚集人士時，向一名12歲女童稱要截查，女童疑受驚向前跑走，隨即被包抄的防暴警撲倒地上，並一度坐在其身上，其兄長曾嘗試走近上前拉住少女，惟不成功，一同被捕。警方事後指少女在截查時突然拔足逃跑，「形跡可疑」，遂尾隨追截，並稱「以最低所需武力將其制服」，最終女童與現場其餘人士同涉違反「限聚令」被票控。

防暴警員在旺角一帶進行驅散行動，期間舉起胡椒球槍。（鄭子峰攝）

下午5時許，在山東街及洗衣街交界，便衣警制服1名堵路男子時，圍觀示威者向警投擲雜物如雨傘、水樽等。多名便衣警衝前噴椒及揮警棍，在路中心及行人路制服3名男子，其間大叫﹕「行開！」、「拖埋一邊！」然後扯住其中1名男子的褲、袋，在地上拖行十多米至路旁。多名被捕男子其後被押上警車帶走。

大約5時40分，示威者再與警方對峙，向警方防線丟膠樽等雜物，之後防暴警再發射胡椒球彈驅散現場人士。另外，警方又於多處設封鎖線，多名市民、穿反光背心人士被截查，在豉油街附近，有約20人被索上手帶，並帶上警車。截查及拘捕行動，延至晚上10時才大致結束，防暴警返回警車上戒備。

警方表示，由今日下起，油麻地及旺角一帶，截至晚上9時，至少289人被捕，其中270人涉嫌非法集結，其餘人士涉嫌「在公眾地方行為不檢」、「未能出示有效身分證明文件」、「襲擊警務人員」、「阻礙警務人員執行職務」、「遊蕩」等罪名被捕。

政府發言人表示，有大批市民漠視警方勸喻，在九龍多區參與未經批准的集結，以雜物堵塞道路，更有人向警務人員投擲硬物，並高叫「港獨」口號，強烈譴責違法和自私的行為。發言人又指，警方會履職盡責，採取迅速和果斷的執法行動，將違法人士繩之於法。

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