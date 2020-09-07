全民檢測｜115.1萬登記逾102萬已採樣　826人重覆聶德權指無違法

全民檢測「普及社區檢測計劃」展開第7日，公務員事務局長聶德權接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時透露，截至今日（7日）早上8時，累計115.1萬市民已登記參與全民檢測，當中102.7萬人已採樣，39間檢測中心即日預約已額滿。至於計劃會否再延長，聶德權指需觀察多未來4日的運作情況再決定。 聶德權又稱，累計有826人重覆採樣，比例很小，相信有人或因時間不合，以及曾到高危地方後想再做檢測，他強調系統設計容許市民重覆預約採樣，做法無違法，但希望市民有需要時才做。

聶德權（左）透露，截至9月7日早上8時，累計115.1萬市民已登記參與全民檢測，當中102.7萬人已採樣。（資料圖片／張浩維攝）

197宗個人資料被他人使用並登記

公務員事務局長聶德權接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時透露，截至今日8時，累計115.1萬市民已登記參與全民檢測，當中102.7萬人已採樣，39間檢測中心即日預約已額滿。個人資料被他人使用並登記共197宗，當中112宗懷疑涉盜用他人資料，已轉交警方處理。昨日預約的人逾9成有按約出席，有約3.9萬人無預約可以即場入內採樣。

累計有826人曾重覆採樣

聶德權透露，至今累計有826人曾重覆採樣，比例上是很少，預約系統本身亦容許市民今日做了採樣後，可以另行於網上預約第二日做檢測，原因是或有人因時間不合可，再約其他時間；以及預計有些人去了某些地方後覺得不安心，想再做病毒檢測是可以理解。聶德權稱，重覆採樣無違法，因計劃是為有需要市民「願檢盡檢」，但如果市民無此需要就不用預約第二次。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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陽性比率0.003% 聶德權：預期之內

截至9月5日共找出15宗確診個案，當中包括4宗早前已確診並康復的個案。聶德權認為，確診比率與社區疫情向下及緩和有關，又引述特定群組檢測了近50萬人，確診比率約0.02%，故大規模的無病徵患者檢測確診比率，肯定小於0.02%。他稱目前比率約0.003至0.004%，個人而言是預期之內。

全民檢測計劃延長4日至9月11日，至於會否再延長多3日，聶德權指是言之尚早，會視乎未來4日的運作情況再作決定，他稱留意到特別有中心於某些地區，例如東九龍、沙田、新界東，個別檢測中心長期爆滿，亦有不少人無預約下進內採樣，當局將視乎各區需求作調整。