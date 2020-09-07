新冠肺炎．9.7｜新增11宗連續兩日雙位數　大圍交通城群組達9宗

新冠肺炎疫情持續，確診數字連續兩日重回雙位數。衞生署指，本港新增11宗個案，累計個案增至4890宗，當中10宗是本地感染個案，半數由全民檢測發現，有4宗無源頭。新增個案中，5宗與早前大圍交通城大廈確診個案相關，其中1人於參與全民檢測時發現確診，大廈6樓租戶及地下管理處共30多人要檢疫，當局會向大廈其他商戶派樽檢測。同時，暫有少於10宗初步確診個案。 同時有一名於太子道西長榮大廈普濟堂中醫診所，任職中藥配藥員的孕婦確診，30多位同事要留樣本檢測。當局另發現一宗「復陽」個案，事主8月29日出院，相信並非再次感染。 此外，一名伊利沙伯醫院醫人不治，累計確診死亡個案增至98人。

新冠肺炎｜梁卓偉：疫苗主要減低死亡和嚴重併發症風險 非免感染

【23:55】新冠病毒疫情反覆，衞生署上月向COVAX預訂足以供應本港約35%人口的疫苗，冀將來優先為高危群組接種。香港大學醫學院院長梁卓偉接受媒體訪問時指，現時大部分研發中的疫苗，主要作用為減輕死亡和嚴重併發症風險，並不會讓市民百分百避免感染。

新冠肺炎｜荃灣區新增5名住戶確診 有患者曾到九龍城金鳳大餐廳

【22:15】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日公布昨日錄得新增11宗確診個案，住址分布在九龍及新界各區。荃灣區新增五名住戶確診，大窩口邨富邦樓有一家三口確診，其中一名59歲男患者在大圍交通城大廈上班。另外，荃灣石圍角邨石蘭樓、沙田新翠邨新芳樓、藍田康柏苑祥柏閣及彩虹邨錦雲樓均有住戶確診。

餐廳方面，有患者曾光顧鋸扒出名的九龍城金鳳大餐廳、晴朗商場麥當勞，以及牛頭角安基商場嘉豪酒家。

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全民檢測｜預約及完成採樣均為119.7萬人 政府解釋有「第三者」

【21:45】政府公布，今日早上8時至晚上8時，共有約17萬名市民經普及社區檢測計劃在全港各社區檢測中心登記採樣作2019冠狀病毒病檢測。自本月1日開展以來，累計合共有約119.7萬人在檢測中心登記檢測。

截至晚上8時，累計完成約85.6萬個樣本的2019冠狀病毒病核酸檢測。呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。



自上月29日網上預約開始以來，截至今日晚上8時，累計有約119.7萬名市民成功預約檢測。人數與已到檢測中心人數相同，疑有錯誤。

新冠肺炎｜直擊疫廈大圍交通城 廁所噁心 食品廠河粉放通道

【20:55】 本港新冠肺炎疫情未平，今日大圍交通城群組再擴大，增添一名保安員、一名地下管理處人士，以及患者的家人確診，該大廈至今累計有9名患者有關連。有4間租戶有人確診的5樓，同層約30人要送往檢疫。

記者今日傍晚6時許到大圍交通城視察，位於「重災區」6樓的數間車房及「金發食品有限公司」已落閘 ，門外放置多箱河粉及伊麵製品。同層有廁所極為骯髒，滿是疑似黑色油污。

新冠肺炎｜孕婦突中風伊院緊急剖腹產子 術後母子視像首見面

【20:48】本港新冠肺炎疫情未平，親友未能親臨公立醫院探病，難免擔心病人情況。伊利沙伯醫院一名孕婦愛明（化名），於7月中因腦血管撕裂導致出血性中風入院，即時接受腦科及剖腹產子手術，幸而母子均安。在術後兩周，伊院為她一家安排了視像探病，讓她首次看見兒子的動態。愛明的丈夫及母親在視像探病探病期間表現激動，婆婆更對着畫面直呼「第一次見到BB！」

一直在病房照料愛明的醫護人員，終能見證她「一家團聚」，亦十分感動。神經外科顧問醫生潘德立說：「病人入院嗰時好嚴重，見住佢慢慢有進步，覺得好鼓舞。」

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全民檢測｜林鄭月娥視察檢測中心籲參與採樣 圍觀市民讚「靚女」

【19:37】特首林鄭月娥晚上到土瓜灣體育館檢測中心視察。逗留約15分鐘開 ，她未有回答記者問題，反問圍觀的市民是否已做了檢測。期間有街坊讚她靚女，真人靚過上鏡。

全民檢測｜19間檢測中心明起停用 有學童趕到東頭社區會堂採樣

【19:10】全民檢測「普及社區檢測計劃」開展了一個星期，政府上周宣布延長計劃四天直至本周五（11日），但其中19個中心因為使用量較少，明天起停用，其餘122間則會延續多四日。

黃大仙東頭社區會堂是其中一間明天關閉的檢測中心，有市民表示首天來檢測時，人數很少，故今天才帶沒有預約的朋友前來。亦有市民帶同將開學的兒子到來接受採樣。

↓↓19間不會延長日期的檢測中心↓↓

抗疫基金｜聘65歲以上員工綠Van及渡輪營辦商 今起可申工資補貼

【18:55】本港受新冠肺炎影響經濟蕭條，運輸署公布，第二輪「防疫抗疫基金」下「就聘用合資格65歲或以上僱員向綠色小巴及本地渡輪營辦商提供工資補貼」 （工資補貼計劃）第二期補貼於今日（7日）起接受申請。

【18:39】港府發言人指，截至今午5時50分，本港有118.9萬名市民在網上登記預約全民檢測。

新冠肺炎｜大坑舞火龍今年取消 源起為驅散瘟疫

【18:23】因應新冠肺炎疫情傳播風險，大坑坊眾福利會表示，為避免群眾聚集，將取消本年度原定於農曆八月十四、十五及十六日(即9月30日至10月2日) 舉辦的週年舞火龍活動。

全民檢測｜陳肇始視察駱克道體育館社區檢測中心 為醫護人員打氣

【17:40】港府9月1日展開全民檢測「普及社區檢測計劃」，今日（7日）踏入第7日。食物及衞生局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀今日到駱克道體育館的社區檢測中心，了解運作情況並為醫護和工作人員打氣。陳肇始指出，普及社區檢測計劃可找出社區隱形患者，切斷病毒傳播鏈，有助逐步放寬社交距離措施，呼籲市民踴躍參與。

張竹君指，大圍交通城大廈出現小型爆發累計9人染疫，大廈地下管理處及6樓商戶共約30人要檢疫。（羅君豪攝）

【17:05】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時另有13名確診病人康復出院，至今累計4,524名病人康復出院。目前有229名病人分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，20人情況危殆、16人情況嚴重、193人情況穩定。負壓病床數目有1209 張，使用率45%；負壓病房數目則有677間，使用率60%。

全民檢測｜找出16名隱性患者 初確診男子複檢呈陰性疑首宗假陽性

【17:00】張竹君指，檢測亦發現一宗「復陽」個案，涉事#4249患者，8月23日已有抗體，8月29日出院，9月3檢測時呈陽性，當局認為並非新感染。

被問到全民檢測有否出現「假陽性」個案，張竹君指，手上有一宗個案是初步陽性，但化驗所覆檢時樣本不足，需要先送往聯合醫院再取樣，及後檢測兩次呈陰性。

其他4宗由全民檢測找出的無源頭個案資料︰

病人編號#4880，懷孕33周的孕婦，於太子道西普濟堂中醫診所任職中藥配藥員，工作時有戴口罩，自己單獨用膳，診所30多名同事要留樣本。

病人編號#4882，事主為退休人士，居於石圍角邨，曾到楊屋道街市買餸。

病人編號#4885，63歲男性，於牛頭角安基苑商場嘉豪酒家工作，居住於藍田康柏苑。

病人編號#4886，家庭主婦，於黃大仙彩虹邨居住，曾到彩虹道晨運及到牛池灣街市

新冠肺炎｜普濟堂懷孕33周中藥配藥員確診 源頭未明

新冠肺炎｜增11宗確診 大圍交通城大廈爆疫逾30人隔離

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增11 宗確診個案，個案編號由#4880至#4890。當中有1宗輸入個案(#4883)，是由菲律賓到港外傭。新個案中，6宗屬關連個案，當中5宗與大圍交通城大廈有關，其中確診者#4881，9月3參與全民檢測後確診，事主與早前確診的#4824病人，於大廈6樓同層工作，兩人於8月25或26日曾傾談。另一患者#4855，曾在8月中至尾到過該層 貨倉。由於該樓層，12戶中已有4商戶有個案，其他8戶其30多人要檢疫，同時會向大廈其他商戶派樽檢測。

至於其他確診者#4884，於大廈地下管理處工作，#4888是已進入檢疫中心的密切接觸者，而# 4889及#4890病人則為確診者家人，分別於8月31日或9月1日，感不適及咳，曾去到仁濟求醫。張竹君指，交通城大廈已有小型爆發，而有2個案為密切接觸者，相信人傳人是主要傳播途徑，而大廈早前已多次清潔，估計環境污染非主要傳播途徑。

新冠肺炎｜中大證患者糞便可傳播病毒 設檢測中心為嬰幼兒檢測

【14:30】中大醫學院宣布，已於全球率先證實沒有腸胃不適的新冠肺炎患者，其糞便可發現活躍的新型冠狀病毒。即使患者康復後其呼吸道樣本偵測不到病毒，但腸道內的病毒仍然具傳染性，尤其是嬰幼兒。

中大獲政府資助成立新冠病毒檢測中心，今天（7日）起啟用，主要為嬰幼兒提供糞便檢測，預計每天可檢測達2,000個樣本。

新冠肺炎｜屢現天價水費單 水務署停電腦估錶 下期扣減多繳款項

【13:31】近月不同地區市民，均稱收到水務署的貴價水費單，疑與水務署曾停抄錶，以電腦估算水錶讀數有關。水務署表示，因應疫情影響，今年曾3度暫停例行抄錶，並以電腦發單系統估算帳戶的水錶讀數。然而疫情可能改變市民用水習慣，水務署接獲相關查詢和調整水費要求後，研究透過調整電腦發單系統，統一處理。

水務署指，該署已決定合併用水周期，統一以實際抄錶讀數計算水費，暫停以電腦估錶方式估算用戶停抄錶期間的水錶讀數。如用戶在電腦估錶所發出的水費單，曾有多繳款項，將在新一期水費單扣減。

【12:29】政府發言人透露，截至今日上午11時45分，有116.6萬市民經網上系統預約參與全民檢測。

【12:03】伊利沙伯醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的96歲女病人（個案編號：4726）於早上離世，病人有長期病患，於8月24日因咳嗽及發燒入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，延至今日早上8時45分離世；翻查資料患者居於紅磡花園1座。



連同新增死亡個案，至今共有98名新型肺炎確診病人死亡，當中97人於公立醫院離世。

新冠肺炎｜抗疫基金零受惠 慶國慶煙花煞停兩年 煙花大王促補貼

【11:40】新冠疫情持續下，娛樂及大型活動事業停擺，活動及演藝製作界今聯合召開記招，表明業界受限聚令影響，舞台製作、音樂表演及煙火匯演等連環煞停，情況水深火熱，惟未受港府兩輪抗疫基金覆蓋，面對復工無期，業界期望港府向受影響公司及自由工作者提供資助。承辦港府大型煙花匯演的公司代表指，國慶煙花表演連續兩年告吹，但每月仍需負擔固定支出，冀政府可伸援手。



【11:33】消息指，本港今日增約10宗確診個案

全民檢測｜115.1萬登記逾102萬已採樣 826人重覆聶德權指無違法

【08:30】截至今日8時，累計115.1萬市民已登記參與全民檢測，當中102.7萬人已採樣，39間檢測中心即日預約已額滿。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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【00:10】內地出入境管理局宣布，為解決部分在內地的香港居民因受疫情影響，不便返港申請換發到期的回鄉證，當局將實施代受理回鄉證換發申請的臨時措施，於9月4日起實行。

新冠肺炎｜內地出入境管理局推臨時措施 港人可申換過期回鄉證

確診大廈食肆｜港景峯爆家庭群組 再多4家餐廳上榜包括美孚富臨

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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昨日總覽：

新冠肺炎｜外傭疑傳染同住年長僱主夫婦 7,000多囚犯須接受檢測

新冠肺炎｜增21確診個案7宗無源頭 5患者循全民檢測找出

全民檢測｜患者採樣4日後確診 陳肇始：首日晚上送樣本需追時差

全民檢測｜陳肇始稱為特定群組重覆檢測 再做大型全民檢測機會微

▼復課指引▼