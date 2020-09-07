復課｜基層家庭電子產品不足　社工指有學童因無法上網而缺席課堂

新冠肺炎疫情反覆，學校上周(9月1日)開學，但學生仍需依靠網上學習，有團體日前發表調查，指八成受訪基學童無電腦裝置。 循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心社工何汝英今日（7日）在港台節目《千禧年代》指，礙於家中電子產品不足，有基層學童被迫缺席課堂，需要家長向學校解釋。

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循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心社工何汝英指，由於部分基層家庭沒有電腦，或電子產品不足夠家中學童使用，於無辦法下有學童被迫缺席課堂，令他們失去學習機會。她又指，部分學童需要靠家長的手機上課，但礙於網絡差，或沒有數據，未能連接ZOOM或開啟影片，導致上網學習變得困難。

關愛基金自2018/19 學年起，資助清貧中小學生購買流動電腦裝置。她指，早前教育局雖放寬申請，容許學校不需要開設電子班亦可以申請有關資助，但礙於宣傳不足及指引不清楚，令好多學校未有申請資助。

關注學童發展權利聯席發布調查，指有八成受訪基層兒對沒有合適的電腦裝置。（團體提供圖片）

關注學童發展權利聯席於7月訪問了約千名基層兒童家長，上月底再收回900份回應，當中7成受訪家長子女為小學生。結果顯示，99.8%學生皆需上網學習，但80.2%學生沒適合的電腦裝置，如手提電腦、平板電腦等。另外，亦有18.6%受訪者回應指，家中沒有無線網絡，兒童或需利用手機數據上網，數據不足，有時無法打開網站上堂。