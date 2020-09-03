復課｜社署宣布資助幼兒中心9月29日起恢復正常服務　N班復課在望

教育局早前宣布，9月23日起將分兩階段恢復面授課堂。中一、中五及中六；小一、小五及小六；以及幼稚園高班（K3）學生，可於9月23日起恢復面授課堂，惟只設半日制。其餘年級則可於9月29日起恢復面授課堂，惟上述安排未有包括幼兒中心學前班（N班）。 社會福利署發言人今日（3日）表示，會分階段恢復由非政府機構提供的資助幼兒中心及特殊幼兒中心服務，為3歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心，包括資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心，由9月29日起逐步恢復正常服務。

社會福利署9月3日宣布，為三歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心，包括資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心，由9月29日起逐步恢復正常服務。（資料圖片）

因應疫情最新發展及教育局就恢復面授課堂的最新安排，社會福利署宣布，分階段恢復由非政府機構提供的資助幼兒中心及特殊幼兒中心服務。

為3歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心，包括資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心，由9月29日起逐步恢復正常服務。中心可按實際情況，包括中心服務運作模式及家長的服務需要等，由9月中旬開始彈性安排幼兒返回中心接受服務，協助幼兒適應環境。詳情可向個別幼兒中心查詢。

特殊幼兒中心由9月23日開始，恢復高年班的中心為本課堂訓練，而其他班別則由9月29日開始恢復相關訓練安排。為減低感染風險，課堂訓練會以半日形式進行。

社署指，各中心須按照衞生防護中心發出的指引，實施所有衞生防疫措施，職員必須佩戴口罩、保持適當社交距離、勤洗手及適時量度體溫等，以確保幼兒在空氣流通及安全的環境下得到照顧。社署會繼續把有關的最新防疫措施指引發放給中心，並持續檢視疫情情況，在有需要時會再作公布。