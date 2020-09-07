復課｜小學斥40萬建攀石牆、繩網陣課室　推歷奇課增強學生抗逆力

全港中小學及幼稚園於本月23日起分階段恢復面授課堂，疫情下除了注重校園衞生外，近年備受關注的亦包括學生抗逆力。有小學新學年增設歷奇常規課程，並斥資40萬元在校園操場增設高3米、闊23米的攀石牆，將課室改裝成為「過五關」繩網陣的歷奇探索室，讓小一至六生透過隔周兩節的歷奇活動，增強抗逆力及協作溝通的能力，亦冀學生學懂如何面對失敗後再接再勵。

學校校園操場增設高3米、闊23米攀石牆，相信闊度為學界數一數二。（胡家欣攝）

學校增歷奇常規課 每隔一周上兩節

為迎接新學年，佛教林炳炎紀念學校早於四月起籌備歷奇課程，斥資40萬元在校園操場增設高3米、闊23米攀石牆，又改裝一間課室為歷奇探索室，設有「五關」，包括繩網陣、橫行索、車胎陣、平衡木及泰山繩，讓學生在校園內也可享受歷奇活動。

課程會滲入小一至小六的常規課程，每隔一周有兩節課堂，時間為約一小時，每個學年分別設有8至10次體驗，一半課堂是歷奇活動，另一半為反思討論。為此，校方花約20萬元聘用一位歷奇教練長期駐校。

新校長李玉枝認為，這一代學生多為獨生子女，較為驕生慣養，習慣依賴父母，希望藉著歷奇的活動，多訓練他們的解難能力，同時增強他們的抗逆力，學懂如何面對失敗後再接再勵。

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學生：攀石及玩繩網陣刺激 完成任務有滿足感

小一至小六有不同的學習主題，分別是自信、合作、積極、堅毅、解難及抗逆，遊戲與任務會隨著年級而遞增。歷奇教練關祖謙舉例，小六生大多面對升中壓力，課程會設計解壓活動，例如讓學生在紙卡上抒發感受、挑戰攀石過程中讓學生釋放壓力。

另外，歷奇課程亦會滲入英語學習元素，例如加入英文串字遊戲、輔以英文指令等。率先體驗過活動的小六生賴本泓及小五生陳夏媺均形容，攀石及玩繩網陣刺激，對校園增建歷奇設施表示歡迎。

陳夏媺指，初次玩攀石時，手腳難協調，會擔心跌倒，需要有勇氣嘗試，但完成任務後會有滿足感。賴本泓指，在「爬高爬低」的活動中學習英文，反而比平日課堂更專注，「唔會咁分心。」

校長李玉枝（左）表示，期望透過六年歷奇課程，增加學生抗逆力。（胡家欣攝）

停課打亂學生作息 校長：已提示家長安排子女早睡早起

中小學於本月23日及29日分批重返校園，疫情下即使恢復面授，學生亦要保持社交距離。教練關祖謙指，已因應疫情調整活動方式，多以個人活動為主，避免同學間有身體接觸，每次使用完設施後，均會徹底清潔消毒。

至於復課準備上，副校長梁澤光表示，學校已備有充足的口罩，課室書桌會裝設隔板，每個特別室設有空氣清新機等。梁指，學校一年級一直設有「雙班主任制」，配合輔導員支援，相信可助小一新生校適應新環境。

李玉枝續指，停課日久，學生經常晚睡，復課後學生須早上8時40分回到學校，笑言校方已溫馨提示家長，調節小朋友生理時鐘，盡快讓小朋友習慣早睡早起。