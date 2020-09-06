新冠肺炎｜使用率僅4.4%　團體促月底歸還駿洋邨

政府自2月起徵用駿洋邨作為防疫隔離用途，其中第四及第五座陸續入伙，惟1至3座仍未落實交回時間表。 有團體召開記招，促請政府盡快歸還全部座數，並提供援助措施；暫住於中轉屋的苦主李小姐指，兩個未夠6歲的女兒即將入學，若未能入伙將要跨區上下課。

受影響的李小姐（右一），本身育有兩名女兒，分別5歲及3歲，她表示目前居於位於屯門的中轉屋，而兩名小朋友即將在復課後入讀位於沙田及長沙灣的幼稚園。（潘希橋攝）

火炭駿洋邨第4至5座在8月底陸續入伙，然而根據衛生防護中心消息，1至3座未必能如期歸還租戶入伙。公民力量、公屋聯會及火炭連線三個團體召開記者會，促請政府盡快在9月底全數歸還單位。

公民力量李梓敬指，截止昨日上午，駿洋邨只有75個單位正在使用，使用率僅4.4%，而早前投入服務的竹篙灣檢疫中心第一期，當中800個單位只有197人使用。李梓敬稱，政務司司長張建宗曾表示，估計9月底前竹篙灣將提供額外700個單位，因此保留駿洋邨第1至3座為檢疫單位根本不合理。

他建議政府停止安排隔離人士入住，並將目前正居住在該邨的隔離人士移送至其他檢疫中心，強調現有的隔離單位已足夠應付疫情需要。

他又建議政府租用賓館或酒店，在不影響駿洋邨居民的情況下，幫助因疫情受打擊的酒店業。



政府自2月起徵用駿洋邨作為防疫隔離用途，其中第四及第五座陸續入伙，惟1至3座仍未落實交回時間表。（李澤彤攝／資料圖片）

公屋聯會主席文裕明認為，疫情令基層低收入戶受影響，建議政府寬免全港公屋租戶2020年及2021年的九月各一個月租金，而駿洋邨居民應可「特事特辦」，延長免租期。

火炭連線劉德榮認為，政府目前向受影響居民發放兩次6000元的抗疫基金並不足夠，建議政府提供一次性津貼減輕開支壓力。他又建議政府加強修繕及清潔工作，確保邨內設施及環境衛生情況妥當。

受影響的李小姐，本身育有兩名女兒，分別5歲及3歲，她表示目前居於位於屯門的中轉屋，而兩名小朋友即將在復課後入讀位於沙田及長沙灣的幼稚園。她指由於入伙遙遙無期，擔心屆時兩名孩子要每天跨區上下課，難以接送。她表示對政府處理手法感到失望，期望可以盡快入伙。