新冠肺炎｜普濟堂懷孕33周中藥配藥員確診　源頭未明

本港第三波新冠肺炎疫情持續，截至今日（7日）凌晨，新增11宗確診個案，10屬本地感染，當中4宗未找到源頭。其中個案編號第4880宗，為懷孕33周孕婦，經全民檢測計劃發現確診。該名孕婦在太子道西普濟堂中醫診所任中藥配藥員，工作時有戴口罩，獨自用膳，現時情況穩定，她的30多位同事須留樣本檢測。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（羅君豪攝）

4宗無源頭個案為#4880、#4882、#4886、#4249。其中，#4880為懷孕33周孕婦，參與9月3日的全民檢測計劃提交樣本後發現確診。她在太子道西普濟堂中醫診所任職中藥配藥員，工作時有戴口罩，獨自用膳，她的30多位同事須留樣本檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名孕婦現時情況穩定。被問到有無追查該孕婦感染途徑，是否與其工作崗位有關，會否仍有傳播風險等。張竹君表示，一般中藥通常都會煮熟，相信由此受感染機會微。

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至於其他無源頭個案，#4882為退休人士，住石圍角邨，平時會到楊屋道街市買菜，9月3日參加全民檢測計劃，於9月3日提交樣本，本身無病徵。

#4885為63歲男子，家住藍田康柏苑，於安基苑商場內牛頭角家豪酒家工作，平日早、午餐都是獨自進食，其他同事都有戴口罩。至於個案#4886為一名家庭主婦，於9月5日提交樣本發現，住黃大仙彩虹邨，平日活動主要在彩虹道晨運及到牛池灣街市。

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