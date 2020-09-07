廉署控一名警長　涉詐騙儲蓄互助社約60萬元　投注非法外圍賽馬

社會新聞
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廉政公署今日（7日）落案起訴一名警長，控告他涉嫌詐騙儲蓄互助社貸款共約60萬元，以及向非法外圍賭博經營者投注本地賽馬。

廉署控一名警長，指他涉詐騙儲蓄互助社約60萬元，及參與非法外圍賭博。

涉六項罪名 當中四項欺詐 兩項涉收受賭注者投注

被告李鴻發（51歲），被控六項罪名，即四項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條，及兩項向收受賭注者投注，違反《賭博條例》第8條。涉案非法外圍賭博經營者余泉堅（72歲），亦被控兩項收受賭注罪名，違反《賭博條例》第7(1)(a)條。兩名被告將於星期三（9日）在東區裁判法院應訊。

李鴻發於1988年加入警隊任職警員，並於2008年晉升為警長。他自1988年起是香港警察儲蓄互助社的社員。

李鴻發被控的其中四項控罪指，他涉嫌於2016年6月30日至2019年6月24日期間，向香港警察儲蓄互助社訛稱自己在銀行或其他財務機構並無貸款，以及四份貸款申請表所載的資料全部真確及完整。李鴻發涉嫌意圖詐騙而誘使香港警察儲蓄互助社，批出四筆貸款共約60萬元，導致他獲得利益或香港警察儲蓄互助社蒙受不利。

李鴻發向余泉堅投注2300元

李鴻發被控的另外兩項控罪指他涉嫌於2020年3月11日及18日，向非法外圍賭博經營者余泉堅投注本地賽馬賽事。余泉堅被控的兩項控罪指他涉嫌於上述兩個日子從事收受賭注，收受李鴻發及其他人士就本地賽馬賽事的投注。

李鴻發據報向余泉堅投注數筆賭注共約2,300元，而余泉堅從包括李鴻發在內的上述人士收受賭注共逾1.3萬元。

警察遮仔會突關網站　發內部信︰憂美制裁將逾百億轉至中資銀行

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。警方在廉署調查案件期間提供全面協助。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待星期三應訊。

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「遮仔會」坐擁116億元資產

據資料，香港警察儲蓄互助社俗稱「遮仔會」，其網頁關閉前，顯示其截止本年6月30日，坐擁116億元資產，社員人數達45,116人。因應美國實施中港官員制裁措施，互助社於今年8月發內部信指出，早於5月起已陸續將存於外資銀行資產轉而至中資銀行。

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