抗疫基金｜聘65歲以上員工綠Van及渡輪營辦商　今起可申工資補貼

本港受新冠肺炎影響經濟蕭條，運輸署公布，第二輪「防疫抗疫基金」下「就聘用合資格65歲或以上僱員向綠色小巴及本地渡輪營辦商提供工資補貼」 （工資補貼計劃）第二期補貼於今日（7日）起接受申請。

政府將向綠色（專線）小巴及本地渡輪營辦商的65歲或以上而未有申請第二期「保就業」計劃工資補貼的合資格僱員提供第二期工資補貼。（資料圖片）

為保障員工就業，政府將向綠色（專線）小巴及本地渡輪營辦商的65歲或以上而未有申請第二期「保就業」計劃工資補貼的合資格僱員提供第二期工資補貼。

根據工資補貼計劃，政府會為每名合資格僱員，向營辦商提供每月6,000元的工資補貼，為期6個月（今年6月至11月），以補貼營辦商支付工資，並分兩期發放。第一期補貼（今年6月至8月）已於7月7日截止申請，而有關補貼已經或正陸續發放予申請人。

運輸署今日起陸續發出信函及申請表格予綠色小巴及本地渡輪營辦商。營辦商可以由今日起至10月7日申請工資補貼計劃第二期補貼。運輸署在完成核實營辦商所提交的資料後，會於2至3周內以自動轉帳形式發放補貼，以協助營辦商支付今年9月至11月的僱員工資。

有關「防疫抗疫基金」下向運輸業界提供的補貼詳情，請瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）。