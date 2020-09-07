全民檢測｜19間檢測中心明起停用　有學童趕到東頭社區會堂採樣

撰文： 最後更新日期： 2020-09-07 19:25

全民檢測「普及社區檢測計劃」開展了一個星期，政府上周宣布延長計劃四天直至本周五（11日），但其中19個中心因為使用量較少，明天起停用，其餘122間則會延續多四日。 黃大仙東頭社區會堂是其中一間明天關閉的檢測中心，有市民表示首天來檢測時，人數很少，故今天才帶沒有預約的朋友前來。亦有市民帶同將開學的兒子到來接受採樣。

東頭社區會堂最後一天用作檢測中心，下午半小時內有約十人到場，當中有數人沒有預約。（陳家怡攝）

↓↓19間不會延長日期的檢測中心↓↓

政府上周宣布延長全民檢測四天，直至本周五，有19個中心因為使用量不足，明天起停用。東頭社區會堂今天最後一天用作檢測中心，下午在半小時內有不足十人到場，當中有數人沒有預約。

完成採樣市民：求安心

附近居民張女士預約了計劃開展首天中午檢測，她表示同時段很少人，只有幾名市民，故她今天帶朋友前來檢測。張小姐認為自己和家人健康應做檢測，讓社會盡早恢復經濟，完成檢測後會較安心，但一樣要繼續防疫措施。她稱不太理解為何市民反應不熱烈，指有一個超級傳播者或者一旦鬆懈就會再次爆發，擔心秋冬會有第四波疫情，但延長與否就要視乎市民反應。

友人黃女士完成檢測後獲發酒精搓手液，她早前找不到土瓜灣的檢測中心，張女士帶她來檢測中心碰運氣，如果額滿才去其他中心，結果中心「無咩人」。她表示家中孫兒一歲多，為求安心檢測「有得做就做」。

黎女士帶同將開學的兒子參與全民檢測，她避免和其他人逼，擔心排隊時受感染，選擇了最後一天檢測。（陳家怡攝）

「檢測下都好，驚開學有機會感染」

另外黎女士帶同將開學的兒子參與全民檢測，她稱是為避免和其他人逼，擔心排隊時受感染，選擇了最後一天檢測。她認為安排有序，計劃免費亦吸引她檢測，自費就不會檢驗，她指咽喉採樣時稍有嘔吐感覺。

她帶同五年級的兒子來檢測，認為「檢測下都好，驚開學有機會感染」，希望計劃可找出隱形患者。至於是否延長檢測，或將來再做全民檢測，她指視乎個案是否重返雙位，甚至三位數。她認為市民不信任政府，故參與人數不多。她平時經常來社區會堂參加活動，估計停用檢測中心後的清潔場地不會馬虎。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

+ 12 + 12 + 12

▼01實測咽喉拭子採樣▼