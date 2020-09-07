全民檢測｜找出16名隱性患者　初確診男子複檢呈陰性疑首宗假陽性

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（7日）公布新增11宗確診個案，5宗由全民檢測「社區普及檢測計劃」發現，目前計劃已驗出21宗個案，撇除5宗屬康復者 ，成功找出16名社會隱性患者。 被問到計劃有否出現「假陽性」個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前有一宗初步陽性個案，但化驗所覆檢時樣本不足，需送院檢測。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻補充，該名男子被送往聯合醫院，兩次檢測皆呈陰性，正與衞生署了解後續安排，疑屬全民檢測首宗假陽性。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（羅君豪攝）

抽鼻咽拭子、痰液樣本測試皆陰性

張竹君解釋，手上有一宗個案是初步陽性，但化驗所覆檢時樣本不足，需先送院再取樣本檢測，故現時仍未可以判斷。她又說，以往亦曾有初步陽性的個案，再進行檢測後轉為陰性，或與取樣或其他原因有關。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻補充，一名44歲男子昨日經檢測計劃，驗出對病毒呈初步陽性，其後被送往聯合醫院。院方分別為他抽取鼻咽拭子，及痰液樣本進行測試，兩次結果皆呈陰性，而血清抗體測試結果亦是陰性，現由醫生跟進情況，並與衞生署了解後續安排。他強調，患者已獲安排入住單人隔離病房。

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▼01直擊火眼實驗室▼