全民檢測｜陳肇始視察駱克道體育館社區檢測中心　為醫護人員打氣

港府9月1日展開全民檢測「普及社區檢測計劃」，今日（7日）踏入第7日。食物及衞生局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀今日到駱克道體育館的社區檢測中心，了解運作情況並為醫護和工作人員打氣。陳肇始指出，普及社區檢測計劃可找出社區隱形患者，切斷病毒傳播鏈，有助逐步放寬社交距離措施，呼籲市民踴躍參與。

食物及衞生局局長陳肇始（右一）及衞生署署長陳漢儀（右二）今日（7日）視察駱克道體育館社區檢測中心，了解該中心的運作情況，並為醫護和工作人員打氣。旁為香港醫學組織聯會前會長勞思傑醫生（右三）。（政府新聞處圖片）

陳肇始感謝參與普及社區檢測計劃的醫護人員，和於大專院校就讀醫療相關學科的學生，在全港141個檢測中心為市民提供採樣服務，「他們充分體現醫護人員的專業精神，與政府攜手應對新冠肺炎病毒，為公共衞生作出貢獻」。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

籲市民踴躍參加

港府早前決定延長普及社區檢測計劃4日至本周五（11日），陳肇始呼籲市民把握機會，盡快上網證記預約作檢測，同時亦要鼓勵身邊的親人和朋友參與。陳肇始又表示：「普及社區檢測計劃可以找出社區的隱形患者，切斷病毒傳播鏈，有助香港逐步放寬社交距離措施，令市民可早日回復社交和經濟活動。呼籲市民為人為己，同心抗疫，把握機會踴躍參加普及社區檢測計劃，盡早打贏這場抗疫戰。」

陳肇始早前曾到不同檢測中心視察，包括荔枝角公園體育館、香港聖約翰救護機構‪九龍總部、士美非路體育館、‪香港會議展覽中心、伊利沙伯體育館、圓洲角社區會堂，以及黃泥涌體育館。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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