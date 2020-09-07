全民檢測｜林鄭月娥視察檢測中心籲參與採樣　圍觀市民讚「靚女」

全民檢測「普及社區檢測計劃」踏進第7日，特首林鄭月娥今晚（7日）視察分別設於九龍城體育館和土瓜灣體育館的社區檢測中心，了解它們在全民檢測踏入第二周的運作情況，並感謝醫護和工作人員的熱心和努力。 林鄭月娥在土瓜灣體育館檢測中心視察，逗留約10分鐘後離開，在場市民讚揚她「真人靚過上鏡」。她問在場市民是否已做檢測，未有回應記者問題。 政務司司長張建宗亦於今日，到灣仔修頓場館、北角渣華道體育館和黃竹坑體育館檢測中心，以了解中心的運作情況。

林鄭詢問圍觀市民是否已參與檢測

政府上周宣布延長計劃四天，直至本周五（11日)，其中19個中心因為使用量不足，明天起停用，其餘122間檢測中心，包括土瓜灣體育館會繼續運作。

計劃開展至第7日，林鄭月娥晚上約7時40分到土瓜灣體育館檢測中心視察，逗留約15分鐘後離開。離開時林鄭月娥詢問圍觀的市民，有沒有參與檢測，在場市民則讚揚她「真人靚過上鏡」，更高呼「哎！我哋好正經嘅，林太靚女！」然而她未有回應記者的提問。

↓↓19間不會延長日期的檢測中心↓↓

林鄭感謝醫護人員參與採樣

政府表示，特首林鄭月娥今日視察兩間檢測中心，分別為九龍城體育館和土瓜灣體育館，以了解「普及社區檢測計劃」踏進第二周的運作情況，並感謝醫護和工作人員的熱心和努力。該兩間檢測中心的醫護人員，分別來自聖德肋撒醫院和播道醫院。

林鄭聽取工作人員介紹過去一周的運作情況後，在場向多名醫護人員表示衷心感謝。林鄭指，有賴他們的付出，及市民的積極參與，令計劃可以暢順運作，並找出多名隱性患者，為防控疫情作出貢獻。



林鄭月娥表示，政府上星期決定延長計劃至九月11日，現時正檢視各中心的運作情況，及市民對服務的需求，以決定是否需要進一步延長。她呼籲市民應把握機會，踴躍參與計劃，助政府及早找出隱性患者，令市民的生活和經濟活動早日恢復正常。她亦呼籲各行各業的僱主鼓勵員工參與檢測，將令政府更有信心逐步放寬抗疫措施。

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張建宗今日到灣仔、北角、黃竹坑檢測中心視測

此外，政務司司長張建宗同於今日（7日）到灣仔修頓場館、北角渣華道體育館和黃竹坑體育館檢測中心，為醫護和工作人員打氣，及了解中心的運作情況。他表示，欣悉聖保祿醫院組成一支超過50人的醫護團隊，在修頓場館檢測中心為市民提供採樣服務，並由衷感謝醫院積極支持計劃，與政府同心抗疫。其後，張建宗視察渣華道體育館檢測中心，並感謝香港理工大學護理學院的64人團隊，肯定他們為公共衞生作出的努力。他亦在黃竹坑體育館檢測中心，向來自港怡醫院的21人團隊表達謝意。

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