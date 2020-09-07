確診大廈食肆｜荃灣新增5住戶確診　有患者曾到九龍城金鳳大餐廳

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（7日）公布昨日錄得新增11宗確診個案。患者住址分布在九龍及新界各區，荃灣區新增五名住戶確診，大窩口邨富邦樓有一家三口確診，其中一名59歲男患者在大圍交通城大廈上班；荃灣石圍角邨石蘭樓、沙田新翠邨新芳樓、藍田康柏苑祥柏閣及彩虹邨錦雲樓均有住戶確診。 餐廳方面，有患者曾光顧鋸扒出名的九龍城金鳳大餐廳、晴朗商場麥當勞，以及牛頭角安基商場嘉豪酒家。

大窩口邨富邦樓有一家三口確診。（資料圖片）

大窩口邨富邦樓一家三口中招

據衞生署衞生防護中心資料，荃灣區新增五名住戶確診。一名29歲孕婦（第4880宗個案）居於荃灣三和樓，她是太子道西長榮大廈普濟堂中醫診所的配藥員，並曾經到訪荃灣川龍街7號，透過全民檢測確診。一名83歲老翁（第4882宗個案）居於荃灣石圍角邨石蘭樓，曾到訪楊屋道市政大廈，經全民檢測確診。

一名59歲男患者（第4884宗個案）住在荃灣大窩口邨富邦樓，於大圍交通城大廈上班。他有兩名同住家人確診，分別是25歲男子（第4889宗個案）和54歲女子（第4890宗個案）。第4889宗個案曾到兩間餐廳，包括九龍城晴朗商場金鳳大餐廳和晴朗商場麥當勞；而第4890宗個案曾赴大窩口商場。

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日出康城晉海再增一患者

沙田方面，一名50歲男子（第4881宗個案）居於大圍上徑口村，在大圍交通城大廈工作，透過全民檢測確診；一名64歲男子（第4888宗個案）住在沙田新翠邨新芳樓，亦於交通城大廈工作。

另外，一名63歲男患者（第4885宗個案）住在藍田康柏苑祥柏閣，曾到訪牛頭角市政大廈、牛頭角安基商場嘉豪酒家， 以及藍田德田邨德敬樓，經全民檢測確診。一名52歲女患者（第4887宗個案）居於將軍澳日出康城4期B晉海II 5A座。一名67歲女患者（第4886宗個案）住在牛池灣彩虹邨錦雲樓，曾到牛池灣市政大廈，經全民檢測確診。

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