新冠肺炎｜孕婦突中風伊院緊急剖腹產子　術後母子視像首見面

本港新冠肺炎疫情未平，親友未能親臨公立醫院探病，難免擔心病人情況。伊利沙伯醫院一名孕婦愛明（化名），於7月中因腦血管撕裂導致出血性中風入院，即時接受腦科及剖腹產子手術，幸而母子均安。在術後兩周，伊院為她一家安排了視像探病，讓她首次看見兒子的動態。 愛明的丈夫及母親在視像探病探病期間表現激動，婆婆更對着畫面直呼「第一次見到BB！」 一直在病房照料愛明的醫護人員，終能見證她「一家團聚」，亦十分感動。神經外科顧問醫生潘德立說：「病人入院嗰時好嚴重，見住佢慢慢有進步，覺得好鼓舞。」

媽媽昏迷危急 醫生同時進行腦科及剖腹產子手術

懷孕33周的愛明於7月20日，因腦血管撕裂導致出血性中風入院，即時接受手術。神經外科顧問醫生潘德立醫生稱，她入院時處於深層昏迷，而且維生指數不穩、腦部出現積水，情況非常危急。他與其他部門的醫生商量後，決定同時間為愛明進行腦科及剖腹產子手術。「係同時間競賽，當時擔心媽媽情況會影響埋bb供血，盡快拎個BB出嚟係最安全。」

他憶述當時手術室內有麻醉科、神經外科、產科及急症科的醫護人員，合共十多名醫護人員。透過腦科手術，醫生協助愛明紓緩腦積水，並監察其腦部壓力。翌日，醫生為她植入腦血管支架，減少日後再有腦出血的風險。

三代五口平板電腦上首「團聚」

經過一輪搶救，愛明母子平安，但她在術後思維混亂，說話亦明顯退步，需接受復康訓練和物理治療。8月5日，她已能對答如流，伊院為她一家安排了視像探病，神經外科醫護人員與愛明、兒科醫生護人員與嬰兒、正接受檢疫的愛明丈夫，以及愛明的母親和10歲女兒，分別在畫面中的四格見面。

神經外科顧問護師文群蓮稱，由於母子分隔在不同病房，二人於生產後從未親身見面。文表示，醫護人員在嬰兒初生時，為他拍攝了一幀照片，沖曬後貼在愛明的床頭。事隔半個月，嬰兒的容貌已出現變化，看起來亦更健康；愛明從視像中首次看見動態的兒子，感到十分喜悅。

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婆婆激動 神經外科醫生感鼓舞

愛明的丈夫及母親在視像探病探病期間表現激動，婆婆更對着畫面直呼「第一次見到BB！」，又稱原本以為愛明會變成植物人，感激醫護的悉心照料讓女兒漸漸康復。透過視像探病，婆婆亦積極向醫護請教，愛孫出院後該如何照顧。醫護向她說「BB好乖，磅數都好好，可以當普通BB咁湊」，讓她相當安心。

見證愛明一家人在視像中團聚，一直在病房照料愛明的醫護人員亦覺得感動。潘德立稱，「病人入院嗰時好嚴重，見住佢慢慢有進步，覺得好鼓舞。」而文群蓮則說:「醫護除咗照顧病人之外，亦都需要照顧埋佢哋嘅家庭，好戥佢哋開心。」

嬰兒在8月中出院，由婆婆照料；而愛明於8月上至中旬轉至復康醫院，並在月底出院，目前身體狀況理想。

文群蓮表示，伊院資訊科技部自疫情開始已研發系統便利視像探病。神經外科病房不少病人不清醒、溝通不佳，難以自行拿起電話與家人通訊，醫護人員便會協助他們進行視像探病。三個病房累計，每周約安排10次視像探病。

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