全民檢測｜預約及完成採樣均為119.7萬人　政府解釋有「第三者」

全民檢測「普及社區檢測計劃」踏進第7日，特首林鄭月娥今晚（7日）分別視察九龍城體育館和土瓜灣體育館的社區檢測中心。政府今晚（7日）公布計劃相關數字，從今日早上8時至晚上8時，共有約119.7萬人在全港各社區檢測中心登記採樣，包括沒有預約登記，直接到中心採樣的市民；當中85.6萬個樣本已完成檢測化驗。 政府指累計119.7萬人成功預約參加計劃，數字與已完成採樣人士相同，豈非明起四日都無人會再前往採樣？政府解釋，已宗成採樣的119.7萬人，當中包括無預約而直接到檢測中心採樣的人士，因此兩數字仍有新差異，預約人數不包括無預約的「第三者」。

政府公布計劃相關數字，從今日（7日）早上8時至晚上8時，共有約119.7萬人在全港各社區檢測中心登記採樣。（資料圖片／羅君豪攝）

累計完成約85.6萬個樣本核酸檢測

政府表示，今日（7日）早上8時至晚上8時，共有約17萬名市民經「普及社區檢測計劃」，在全港各社區檢測中心採樣作檢測。自計劃在九月1日開展以來，累計合共有約119.7萬人在檢測中心登記採樣，當中包括沒有預約登記，直接到檢測中心採樣的市民。

而截至今晚8時，累計完成約85.6萬個樣本的核酸檢測，呈現初步陽性的樣本，將會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

而有趣的是，自8月29日網上預約開始以來，同樣截至今晚8時，累計有約119.7萬市民預約檢測，與到檢測中心登記採樣（包括沒有預約登記）的人數相同。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

124宗疑被登記預約 轉交警方處理

政府指，計劃至今共接獲221宗個案，被指個人資料被他人用於登記預約。而經了解後，其中124宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

政府發言人表示，計劃目的是盡早找出社區的隱性患者，及早作出治療，以阻止病毒進一步傳播，呼籲籲市民踴躍參加普及計劃，盡快合力截斷病毒的傳播鏈。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼