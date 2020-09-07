新冠肺炎｜梁卓偉：疫苗主要減低死亡和嚴重併發症風險　非免感染

新冠病毒疫情反覆，衞生署上月向COVAX預訂足以供應本港約35%人口的疫苗，冀將來優先為高危群組接種。香港大學醫學院院長梁卓偉接受媒體訪問時指，現時大部分研發中的疫苗，主要作用為減輕死亡和嚴重併發症風險，並不會讓市民百分百避免感染。

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港高危群組優先接種

港大醫學院院長梁卓偉接受《無綫新聞》訪問指，大部分研發中的疫苗不能令接種者百分百避免感染新冠肺炎，其主要效用是減低死亡率或嚴重併發症比率，能用於高危例如長者組群或有長期病患組群。 政府於上月底已向由世衞牽頭的新冠疫苗保障機制，預訂足夠本港35%人口接種的疫苗。梁卓偉稱，根據科學委員會數據，本港高危群組如長者、院舍和醫護等，大約佔三分一人口，預計會為他們優先接種。

香港大學醫學院院長梁卓偉。（資料圖片）

料最快9月個要再接種

梁卓偉續稱，第三期臨床測試的疫苗都應能覆蓋幾十種的新冠肺炎病毒株，預計市民接種後，可能需在9個月、12個月或18個月後再次接種，現階段需更長時間觀察。透過新冠疫苗保障機制購買的疫苗可能明年年底才出現，梁卓偉認為政府應視其為「補底」，同時從其他途徑購買較早推出市面的疫苗。

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