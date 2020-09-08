全民檢測｜121.3萬人登記　119.7萬人成功採樣　1154重複檢測

全民檢測由9月1日展開至今踏入第8天，公務員事務局局長聶德權今早（8日）接受商台節目訪問指，截至今早8時有121.3萬人成功登記預約檢測，當中已有119.7萬成功採樣。另外，當局接獲224宗個案稱個人資料被他人使用，涉126宗懷疑涉及盜用他人資料，已交由警方處理。 聶德權續指，截至昨日（7日）有1154宗重複檢測，但強調相比總採樣人數仍佔少數。對於檢測計劃會否再次延長，聶德權稱最少會視乎今日情況，但指整個計劃「點都唔會超過14日」。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

聶德權指，122個檢測中心當中，今日有19個檢測中心額滿，且未來4天的登記情況，亦有1個檢測中心已額滿。聶德權稱，會否延長「普及社區檢測計劃」須視乎需求使用量，形容最少會視乎今日的實際運作情況，但「點都唔會超14日」。

對於全民檢測計劃中，懷疑出現一宗「假陽性」個案。聶德權解釋，最重要是設有覆檢機制，因過往7日有16宗十案，絕大部分初步確診後，衞生署衞生防護中心均會跟進並再次覆檢。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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聶德權再次強調，健康碼與全民檢測無關，要視乎疫情穩定後，再與內地商討通關安排。