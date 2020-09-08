全民檢測｜林鄭：找出16確診者比例低　盡快公布會否再延長3日

普及社區檢測計劃由9月1日展開至今踏入第8天，公務員事務局局長聶德權今早（8日）指，截至今早8時有121.3萬人成功登記預約檢測，當中已有119.7萬人成功採樣。 特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，政府在普及檢測計劃中共找出16宗確診個案，認為比例非常低。至於計劃會否再延長3日，林鄭說會視乎情況而定，政府會盡快公佈，但強調無論如何，檢測計劃最長只會做14日。

林鄭表示，有119.7萬人在過去7日已參與普及社區檢測計劃採樣，其中96.1萬人是經網上預約後去檢測，另有23.6萬人是無經預約後直接到中心進行檢測（walk-in）。

林鄭說，經網上預約後進行檢測的百分比非常高，達百分之92，她衷心感謝市民支持，又提到市民每日walk-in比例增加，由最初的百分之18增至昨日的百分之26，單看昨日有17萬人進行檢測，當中4.5萬人並無預約，即4人中有1人無預約下做檢測。

1500人重複檢測 林鄭：非大問題

林鄭表示，檢測中心在未來幾日會預留能力給市民walk-in做檢測，呼籲市民可以在無需登記下直接去中心進行檢測。

對於政府發現有約1500人重複進行檢測，林鄭估計他們可能是近日接觸了一些高危人士，她不認為是濫用服務，亦不認為是大問題。

▼18區社區檢測中心一覽▼

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼