旅遊氣泡｜旅遊業界：日本或先重開呢兩處　今年唔使諗搭飛機旅行

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，港人無法到外地旅遊多月，港府今日（8日）公布正就「旅遊氣泡」初步接觸11個國家（包括日本、泰國、德國、法國等）。當局強調實行時須分階段及有一定限制，而港人出行前或須先完成檢測，到埗後要覆檢。 旅遊業界認為開放旅遊國家數目「無得貪心」，因業界生意已停頓多月，「唔好話一、兩個國家，半個都願！」縱橫遊常務董事袁振寧透露，曾與日本旅遊業界溝通，當地業界反應負面，消息指或會先開放沖繩及九州等地作旅遊，全國開放則「一定未諗」。他又認為，由於建立類似「健康碼」系統十分漫長，港人「今年都唔使諗搭飛機去旅行」。

▼日本沖繩美景▼

+ 3 + 3 + 3

▼日本九州美景▼

+ 6 + 6 + 6

港人向來熱愛旅行，但多月來因疫情而要「被困」香港。商務及經濟發展局局長邱騰華今日表示，由6月中至今，已與多國及部份地區商討以「旅遊氣泡」形式恢復出行，至今與11個國家正進行初步雙邊討論，探討什麼情況下可恢復出行。他又指，當中港人熱門旅遊的日本及泰國為其中兩個有接觸的國家。越南、馬來西亞及新加坡亦有信件往來，表示有意合作。

10步淨係行咗一步

袁振寧認為當局今日公布的僅是「有好過無，講完等於無講」，當局只是希望予業界正面訊息，據了解現時沒有任何事宜已落實，「10步淨係行咗一步」。他指形容，要恢復旅遊業有重重關卡，第一要先落實互認的類似「健康碼」系統，第二則要商討是否只容許旅行團入境、不准乘搭公共交通工具等。

邱騰華公布，正與11個國家就「旅遊氣泡」商討。（高仲明攝）

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

+ 19 + 19 + 19

對於或設類似「健康碼」系統，袁振寧指旅客要自費作檢測等，過程繁複，故認為首先出行的會為「唔去唔得」的旅客，如商務客、探親及留學等，旅遊旅客或會有猶豫。而建立系統十分漫長，他認為港人「今年都唔使諗搭飛機去旅行」。

他又透露，曾與日本業界溝通，據知接待旅客要「出年奧運先再諗」，而當地或會先開放沖繩及九州等地區。對於當地商討中的國家數目不多，亦不見港人熱愛的台灣等地區，袁振寧坦言「開得番半個可以去旅行都肯，去下澳門都好，唔敢奢望咁多」。他無奈指業界已停頓超過半年，不少旅行社須轉作網購平台，「好過完全無客」。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

+ 11 + 11 + 11

建議互認「健康碼」系統，並要增加航班

寶信國際旅遊有限公司董事總經理蘇子楊則指，「旅遊氣泡」對整個旅遊業可重開是好開始，但何時才能實行亦要視乎專家意見及其他國家疫情發展，但認為是一個喜訊。對於當局商討中的國家數目是否足夠，他坦言「無得貪心，起碼要起咗步先」。蘇又稱，認為首階段要先建議互認的「健康碼」系統，並要增加航班，「唔係都無用」。

旅遊界立法會議員姚思榮就希望，今年10月可恢復有限度的航空交通作起步，讓探親及商務等旅客先行。待建立經驗後作為旅遊基礎。他又指，業界擔心檢測費用過高，認為如是旅遊目的，「最好可以一、兩百蚊做到，價錢再高就影響意欲，特別係短途線」。對於現時當局暫未與台灣接洽，姚希望台灣亦是其中一個可恢復旅遊的地區，相信亦是不少港人的意願。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼01直擊火眼實驗室▼

+ 24 + 24 + 24

▼18區141個社區檢測中心一覽▼