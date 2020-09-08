警引殖民古法「煽動罪」控譚得志　林鄭月娥：法律無分97前或97後

警察國家安全處日前上門拘捕人民力量副主席譚得志（快必），指他涉嫌違反《刑事罪行條例》第10條「發表煽動文字」。法律界人士指，相關法律是英國在殖民地年代用作針對「六七」暴動的古法，質疑條文內容過時，定義太闊。 特首林鄭月娥今天（8日）表示，香港法律並未區分九七前抑或九七後，只要有關法律仍生效，執法部門可以引用，有人違反相關法律，執法部門掌握證據後才會採取行動，與言論自由無關。

+ 4 + 4 + 4

譚得志在社交網頁表示，48小時扣押時限原定於今早10時15分屆滿，不過大律師早上通知他指，國安處要求再落口供，並加控《公安條例》的擾亂秩序行為，據指下午提堂。

林鄭月娥表示，執法行動和檢控行動不應由行政長官評論，強調《基本法》規定律政司的所有檢控工作不受任何人干預。

不過林鄭月娥表示，香港法律並無區分哪些是九七前、哪些是九七後，只要有關法律仍生效，執法部門可以引用，有人違反相關法律，執法部門掌握證據後才會採取行動，與言論自由無關。

林鄭表示，港府在任何情況下，包括在推廣《港區國安法》時，也表明支持港人享受自由和人權，包括國際人權公約適用於香港的部門，但自由並非無限制，言論自由在部分情況會受到限制，例如不能破壞國家安全、社會穩定和他人聲譽。