國安法｜小學列提升國民意識為關鍵項目　要求學生「對國家忠心」

2021/22學年小一入學申請表及《小學概覽2020》今日（2日）起派發。《港區國安法》於今年6月30日正式頒布實施，教育局局長楊潤雄上月曾表示，因應《港區國安法》實施，未來會將國家安全教育列入學校課程。 《香港01》統計《概覽》資料，少量學校已將培養國民教育相關內容，列入的關鍵項目、校風或辦學宗旨欄目，其中有位於九龍城區的小學在校風欄目中表示，要求學生「對國家忠心、對家庭盡責」。有沙田區的小學在關鍵項目中指：「培養學生的國民身分認同，讓學生充分認識祖國。」

教育局局長楊潤雄表示，《港區國安法》條文指明教育局需加強國家安全教育，學校課程將會加入國安教育。（資料圖片）

《港區國安法》其中一項條文列明，特區政府須加強監督和管理學校、社會團體、媒體與網絡，並開展國家安全教育，提高居民的國家安全意識與守法意識。教育局局長楊潤雄上月初曾表示，條文指明教育局需加強國家安全教育，法例實施後，學校管理或日常運作將有改變，他期望未來會向學校發出更詳細指引；學校課程亦將會加入國安教育。

《香港01》統計今日(9月2日)出版的《小學概覽2020》，雖然未有學校列明加入《港區國安法》相關教育，但發現有少量學校將國情教育或國民意識等內容，列入的關鍵項目、校風或辦學宗旨欄目。

其中，位於九龍城區的馬頭涌官立小學（紅磡灣）在校風欄目中，要求學生「對國家忠心、對家庭盡責；重信義、守諾言」。同區的嘉諾撒聖家學校（九龍塘）則在辦學宗旨中列明，培養學生自發自導與終生學習的能力，「提高其對社會及國家之責任感與歸屬感。」

部分學校將培養國民教育相關內容，列入《小學概覽》的關鍵項目、校風或辦學宗旨欄目。有小學在校風欄目中表示，要求學生「對國家忠心、對家庭盡責」。（資料圖片）

有學校列明「激勵他們為國家作出貢獻及承擔」

位於沙田區的東莞工商總會張煌偉小學的其中一項辦學宗旨是「為國家培訓優秀人才」，其中一項關鍵項目發展與去年一樣，列明會「培養學生的國民身分認同，讓學生充分認識祖國，從而關心國家，願意為香港及國家的發展作出貢獻。」同區的直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，在推廣正面價值觀和態度的欄目中提到，希望協助學生建立與父母、學校成員、社會和國家正向的關係。

元朗區方面，天水圍的香港潮陽小學在辦學宗旨中，強調要加強學生對國民身份的認同，「激勵他們為國家作出貢獻及承擔。」同區的香港青年協會李兆基小學亦在關鍵項目中，列明會培養學生自律、關心社會和認識國家。聖公會靈愛小學則會每年安排學生到內地交流，提升學生對國民身份的認同和對國家的認識。

另外，灣仔區的香港真光中學（小學部），以及中西區的李陞小學均在關鍵項目發展中指，將推行國情教育。南區的聖公會置富始南小學則在關鍵項目中指，會透過成長課、早會分享及教育營，「培養學生成為良好公民及提升國民意識。」