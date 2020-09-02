小一適齡生增6.3%學額微跌0.5%　料跨境生減北區小學冀增收本地生

2021/22學年「小一入學申請表」及《小學概覽2020》今日（2日）起派發。教育局推算，下學年適齡入讀小一人數為約59,200人，較本學年增加約6.3%，預計未來數年整體小學學生人數將維持穩定，公營小學整體開辦的班級及常額教席數目亦會大致平穩。 《香港01》統計《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，2021/22學年全港學校共有約2.4萬個小一自行學額，較去年微跌約0.5%。由自行分配學額推算，下學年全港小一總學額約4.8萬。 至於以往有提供跨境生學位的校網，來年約有1.3萬個學額。然而，「雙非學童」於去年起減少，有北區小學校長預料跨境生必然會繼續下跌，該區小學會增收本地學生，整體而言對收生數字仍感樂觀。至於東涌，有小學校長表示，當區近年跨境生已大幅減少，港珠澳大橋未有如預期般增加跨境生數字；惟區內陸續有新屋邨及樓盤落成，因此近年收生主要以本地生為主，未有受太大影響。

適齡小一人數增3,500人至約59,200人

教育局表示，推算2021/22學年適齡入讀小一人數為約59,200人，較本學年增加3,500人，升幅約6.3%。教育局指，雖然整體小一學位需求在2019/20學年顯著下降，並在2020/21學年起逐漸達至穩定水平，但由於小一學生人口在過去數年持續上升，預計未來數年整體小學學生人數將維持穩定，故公營小學整體開辦的班級及常額教席數目亦會大致平穩。

《香港01》統計《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，下學年自行階段收生學額共有24,198個，較今年減少112個；由此數字推算，不計直資小學、私立小學及英基學校協會屬下小學，全港總學額為48,396個。

據統計，以往有為跨境生設特別校網的屯門、元朗、北區及大嶼山/東涌，下學年將提供逾六千個小一自行學額，推算總學額約1.3萬個；位於東涌的香港教育工作者聯會黃楚標學校校長黃錦良預計，下學年跨境學童數目將繼續下跌，加上部分校網所在的社區有人口老化問題，因此部分跨境專屬校網學校或會面對收生困難問題。

小學校長指「社會事件」令家長選擇不來港就學

黃錦良指，過去一年間不時有家長選擇安排子女在內地就學，而不選擇跨境來港，他引述指，原因主要涉及香港社會事件所帶來的「亂象」，家長會對來港升學有擔憂及顧慮；其次則因疫情關係，兩地不時設通關限制，導致未能順利來港上學。黃錦良以自己的學校為例，過去一年個別年級有零星跨境生退學個案。

雖然港珠澳大橋已啟用，但黃錦良說，並未有如預期般吸引定居珠海的適齡學生來港，東涌的跨境生數量不多，但他指區內陸續有新屋邨及樓盤落成，因此近年收生主要以本地生為主，預料跨境生數字下跌不會對收生有太大影響。

黃錦良指，過去一年間不時有家長選擇安排子女在內地就學，原因主要涉及香港社會事件所帶來的「亂象」，家長會對來港升學有擔憂及顧慮；其次則因疫情關係。（資料圖片）

北區校長指收生靠口碑 因此對收生仍感樂觀

北區的鳳溪第一小學校長朱偉林認為，雖然跨境生數字會繼續下跌，但收生依靠學校的良好口碑，因此對整體收生數字仍感樂觀。他續指，學校會增收本地學生，有信心自行階段的「收表」數字會與去年相若，甚或會有所增加。

目前跨境小學生自農曆年假停課後，一直未能回港復課，只能在內地上網課。朱偉林呼籲，當局應盡快讓跨境小學生來港復課或升學，區內學校願意配合港深兩地政府的各項防疫安排，包括點對點接送、分隔本地生及跨境生班別等防疫要求。

朱偉林呼籲，當局應盡快讓跨境小學生來港復課或升學，區內學校願意配合港深兩地政府的各項防疫安排。（資料圖片）

今日起派表 家長亦可選擇上網列印表格

教育局日前公布，家長如欲按「小一入學統籌辦法」為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可由星期三（9月2日）起至9月25日期間索取或於教育局網頁下載申請表格；所有在2015年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2021年9月入學的小一入學統籌辦法。

鑑於疫情的最新發展，家長亦可選擇在教育局小一入學統籌辦法網頁下載網上版本以便列印使用；參加小一入學統籌辦法的申請兒童只能使用一張申請表向一所官立或資助學校遞交申請，如家長已取得一式三份的印刷版本申請表，則無須下載網上版本的申請表。

「自行分配學位」階段，家長可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學遞交申請表，家長可將填妥的申請表格，連同有關的證明文件的正本及副本，在9月21日至25日期間的學校辦公時間內直接交至心儀學校。