旅遊氣泡｜與日泰商討仍難定通關日　名單無台灣　邱騰華：無前設

港府昨日（8日）公布，已初步接觸包括日本、泰國、德國、法國等11個國家，望商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（9日）稱，眾多國家之中，港府已與日本及泰國政府交換文件，並與當地衛生部門展開商討。有旅遊業界冀10月可與首個國家建旅遊氣泡，不過邱騰華直認疫情變化急速，不能主觀地訂定日期。對於港人熱門旅遊地台灣未列入旅遊氣泡的名單，邱騰華強調無對任何地方作前設，名單亦會視乎疫情一直調整。

商務及經濟發展局局長邱騰華接受港台節目《千禧年代》訪問時談及旅遊氣泡的進度，他稱初步接觸了11個國家，當中有些地區對香港有興趣，有些則是已開始傾談氣泡，港府得悉後主動查詢能否加入，港府已將有關建議交給11國政府，邀請他們商討細節。

他透露，已與日本及泰國交換文件，並與當地的衛生部門商討安排，因香港與兩地於6至7月時疫情相近，又指泰國已近100日無新增社區個案，但疫情變化得快，傾談安排時不會分先後次序，「唔係傾先嘅就得」。

有旅遊業界期望最快於10月可建成首個旅遊氣泡，邱騰華指不能主觀定下日期，亦稱自己6月時首提出旅遊氣泡，但本港7月疫情即有變動，現階段港府望做好準備，亦期望全民檢測可提供客觀且宏觀的數據，讓其他國家得悉香港情況，吸引他們與港商討。

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名單上無台灣 邱騰華：港府無前設

港府初步接觸的11國包括日本、韓國、泰國、越南、新加坡、馬來西亞、新西蘭、澳洲、瑞士、德國及法國。被問到鄰近的港人熱門旅遊地台灣為何不在此列，邱騰華稱港府無做前設，任何地方只要雙方同意亦可以討論，名單亦會不斷有調整。他續指，香港與內地及澳門有邊境連接，通關需求更迫切，強調健康碼等工作大致準備就緒。

邱騰華亦指出，目前旅遊氣泡的大條件，是旅客需在出發地及抵達後均需做病毒檢測，故通關與否視乎兩地的病毒檢測能力、市面有否價格合理的病毒檢測服務、兩地共同認可的檢測機構等。

商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

主題樂園有望下周重開

本地的設施方面，邱騰華指若疫情受控好轉，下一次或放寬主題公園及商貿會議展覽，認為放寬可讓市民在疫情下有喘息空間，但樂園需做好準備功夫，包括員工調配、各類消毒等都要做。海洋公園因財困早前尋求政府注資，邱騰華承認海洋公園目前於困難處境，但見到早前樂園短暫重開時，多港人開心重返公園，故海洋公園需思考重開時有無新的活動可引入，以增加對港人的吸引力。

他又稱，本港兩個樂園的入場人次約三、四成是本地客，屬較好的平衡，無特定做遊客生意，但「零遊客」下旅遊業受很大壓力，未來都需接受「唔能夠將所有強放在同一個籃」。