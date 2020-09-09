新冠肺炎｜調查：15%受訪僱主料下季裁員　批發零售最差

新冠肺炎疫情持續多月，最新一季失業率雖稍降，但仍處於6.1%高位。跨國人力機構ManpowerGroup今日（9日）發布第4季就業展望調查報告，受訪的393名僱主當中，有一成半僱主表示會縮減人手，有近三成半僱主表示不清楚，僅13%僱主表示有意增聘人手。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

+ 19 + 19 + 19

調查於今年7月進行，訪問了393名僱主，有13%僱主表示來季有增聘人手意欲，15%僱主表示縮減人手，而38%表示維持不變，餘下34%受訪者表示不清楚，經季節性調整就業展望指數-2%，反映有較多僱主計劃縮減人手。

ManpowerGroup 大中華區高級副總裁徐玉珊表示，全球及本地疫情反覆，就業市場情況短期仍受壓，香港經濟前境不明朗，六個行業僱主招聘意欲均下跌，反映僱主招聘仍持觀望態度和審慎。

醫療保健、網上營銷、建築工程行業仍需增人手

雖多個行業受疫情影響，不過徐指部分僱主仍需要繼續人力支持，如醫療保健、網上營銷、建築工程等。徐補充，企業轉向靈活用工概念，疫情下有不少兼職或合約空缺，建議求職者應對工作機會時，持開放態度，可先嘗試接受非首選工作。

ManpowerGroup 大中華區高級副總裁徐玉珊表示，受疫情影響，就業市場情況短期仍受壓。（黃詠榆攝）

▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼