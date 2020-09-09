旅遊氣泡｜疫情反彈澳洲新西蘭試行前煞停　波羅的海三國每周檢討

本港新冠肺炎疫情回穩，港府正與11國商討「旅遊氣泡」措施。「旅遊氣泡」的概念最早源自新西蘭及澳洲，名為「跨塔斯曼海旅遊氣泡」計劃，恢復兩國公民往來，而毋與隔離或檢測，原計劃於九月初推出，惟澳洲維多利亞州於上月爆疫，令計劃暫時擱置。而最早於五月中落實「旅遊氣泡」的波羅的海三國，因近月疫情反覆，上周一度有意終止計劃。

旅遊氣泡：歐洲本來看似是相當有望重啟旅遊業的地方，5月15日拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛開始推出「旅遊氣泡」的概念，同月稍後時間，匈牙利、斯洛文尼亞也形成它們的「旅遊氣泡」。圖為2020年8月24日比利時布魯日的馬車旅行團在等待客人上門。（AP）

澳洲疫情8月再爆 澳紐氣泡緊急煞停

新冠肺炎疫情在全球肆虐，各國「封關」控制疫情，令旅遊業大受打擊。為逐步令經濟復甦，今年5月，澳洲與新西蘭（紐西蘭）提出建立「旅遊氣泡」，恢復兩國人民自由往來，而毋須檢疫或檢測，最快9月初落實。

不過，澳洲維多利亞州於8月初爆發疫情，令到計劃暫時擱置。

旅遊氣泡：新西蘭及澳洲在5月引起外界注意，是因它們是第一批商談「旅遊氣泡」的國家，名為「跨塔斯曼旅遊氣泡」的計劃，讓兩國公民可來往兩地，而不用接受隔離或檢測。它們本想在9月實行，但因8月初澳洲維多利亞省爆發疫情，於是計劃已暫擱。圖為2017年12月，前來澳洲黃金海岸滑浪的人在等待大浪來到。（AP）

波羅的海三國維持開放 疫情近日上升

歐洲方面，波羅的海三國，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛早於5月中成立「旅遊氣泡」，三國互相開放邊境。

立陶宛及愛沙尼亞近月確診個升有急增，截止今日，兩國過去14日合共新增684宗；拉脫維亞則新增92宗。根據外媒報道，拉脫維亞當局一度有意叫停「旅遊氣泡」，向另外兩國人民實施檢疫隔離，最終考慮當地疫情仍然受控，未有暫停措施，但會根據疫情，每周定期檢討。

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歐盟國之間亦陸續形成更大「旅遊氣泡」，成立網頁訂定各國間的旅遊措施，各國開始按自己步伐放寬限制，例如意大利及德國，已容許來自歐盟國及更廣泛的神根公約國家公民入境。

而英國於7月初，曾向疫情風險較低的附近國家如法國、意大利、西班牙等開放邊境。不過，在措施推行數周後，由於西班牙、法國、荷蘭等多國疫情相繼反彈，令英國急向上述國家重設隔離措施。