全民檢測｜逾136萬人測試僅找出19宗確診個案　張竹君：是好現象

本港新冠肺炎疫情有所緩和，衞生防護中心今日（9日）公布新增6宗確診個案，有4宗與早前個案相關，1宗經全民檢測發現，1宗為印度輸入個案，另外有10多宗初步陽性個案。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，要視乎整體數字、本地個案數字、不明源頭數字等，才可得知疫情的發展趨勢。她又認為，至今檢測了逾100萬人，但發現的確診個案數字不多，是一個好現象。

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被問到今日仍有10多位初步陽性個案，若下周繼續雙位數，是否不適宜放寬處所的人數聚集。張竹君沒有直接回答，但指患者部份或是輸入個案，要視乎整體數字、本地個案數字、不明源頭數字等，多方面觀察才可得知平穩、緩和，還是有機會反彈。

張竹君指，要視乎整體數字、本地個案數字、不明源頭數字等，才可得知疫情的發展趨勢。（李澤彤攝）

但張竹君對現況感到樂觀，透露截至今日，經全民檢測累計找到19宗確診個案，至今檢測了逾136萬人，但發現的確診個案數字不多，是一個好現象。她解釋，估計社區中仍有約100個隱性患者，若發現愈多隱性患者，愈能阻擋新一波疫情爆發，有助控制本港疫情。

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