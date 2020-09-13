新冠肺炎｜疫情下炒風不再　半島嘉麟樓月餅熱度退減　罕有不加價

本港新冠肺炎疫情持續，以往中秋節前月餅炒賣成風，內地旅客來港旅行會順便購買月餅，亦有水貨客以螞蟻搬家的方式運餅。然而今年各地政府實施封關，零售、酒店、旅遊業大受打擊，月餅炒風不再，其中嘉麟樓迷你奶黃月餅於淘寶未能掀起炒風，幾乎所有網店均顯示無人付款。相反，同樣為半島酒店Peninsula Boutique出品的月餅卻大受歡迎。 香港半島酒店嘉麟樓坦言，封關導致內地及外地的訪港旅客人數大幅減少，但酒店已推出了官方網上訂購系統，而今年迷你奶黃月餅的價格維持不變，售580港元。而尚未正式開業的歷山酒店無懼疫情，首度推出月餅，更指滿意目前月餅的銷情。

以往中秋節前月餅炒賣成風，內地旅客來港旅行會順便購買月餅，亦有水貨客以螞蟻搬家的方式運餅。（資料圖片／歐嘉樂攝）

半島酒店月餅淘寶價格較原價貴109元

近年大熱的月餅常常掀起排隊搶購等炒賣潮，但從Carousell及淘寶等購物網站，發現熱門的嘉麟樓迷你奶黃月餅，今年並未出現炒賣的情況。相反，根據位於淘寶上稱官方的「半島食品旗艦店」顯示，半島酒店Peninsula Boutique出品的迷你奶黃月餅卻大受歡迎，暫有3,988人付款，售438元人民幣（約497港元），比香港的388元更貴。若計算兩地匯率，月餅的價格相差109元。

然而多間聲稱代購或直郵的網店顯示，同款月餅的價格為400元以下，更低見288元（約326港元），比香港的定價便宜，不少網店顯示有數十人付款。問到為何價格比酒店原價更便宜，有客服回答指，由於月餅免稅及享有折扣，因此價格比去年便宜。

嘉麟樓月餅淘寶有價無市

翻查資料發現，嘉麟樓月餅在2018年的炒風仍然熾熱，直至去年受外圍經濟及社會氣氛影響，炒風才明顯降溫。早年每到中秋節前，社交平台便出現大量帖文，聲稱代購嘉麟樓月餅，最高索價約660元，比官方公布的價錢貴近兩成。當時嘉麟樓月餅的受歡迎程度，堪比不久前的口罩搶購潮，更曾有騙徒於網上聲稱代購嘉麟樓月餅，於收款後潛逃，多名苦主被騙去高達40萬元。

惟今年嘉麟樓月餅已風光不再，過往被高價炒賣的限量迷你奶黃月餅，於淘寶上僅得半頁的搜尋結果，位於網頁前排多人付款的月餅更是其他品牌。雖然亦有網店索價580元至698元人民幣不等，但全部均無人付款。而本港二手交易網Carousell聲稱可代購的嘉麟樓月餅券，從400元至600元不等，最低價格比官方定價低逾30%。至於嘉麟樓新推出的心盈迷你奶黃月餅，淘寶搜尋結果更顯示，「抱歉！沒有找到與“嘉麟樓心盈月餅”相關的寶貝」。

至於半島酒店的兩款月餅究竟有何不同，翻查資料顯示，兩者最大分別在於嘉麟樓迷你奶黃月餅是全人手製造，而半島迷你奶黃月餅就機器自動化製造。然而記者近日從嘉麟樓的訂購網頁，發現仍可購買嘉麟樓心盈迷你奶黃月餅、以及嘉麟樓迷你奶黃月餅，只需在系統確認訂購後，翌日便可領取月餅。

▼有關當年嘉麟樓月餅炒賣潮新聞一覽▼

【中秋節】嘉麟樓月餅官方8月才開售 場外已搶貴兩成惟真偽成疑

【中秋節】嘉麟樓月餅明天網上開售 炒價720元貴三成 真偽難分

【中秋節】月餅炒風降溫 嘉麟樓銷情慢熱 美心流心炒賣有價無市

中秋臨近六折出售半島月餅 兩女呃11萬訂金 警拘24歲女主腦

嘉麟樓月餅價格近年首度維持不變

香港半島酒店嘉麟樓坦言，封關導致內地及外地的訪港旅客人數大幅減少，但酒店已推出了官方網上訂購系統，並授權電子平台發售，客人即使身處遠方，亦可透過網上的渠道預訂。

半島酒店指，今年迷你奶黃月餅的價格維持不變，售580港元。而翻查資料，該月餅最近數年均會逐年加價，2016年售485元，2017年售520元，2018年售550元，2019年售580元，每年加幅約30元。

半島酒店續指，嘉麟樓今年更首度推出限量2,020盒的「心盈迷你奶黃月餅」，售630元，由8月24日起接受預訂，每售出1盒將撥捐50元給支援露宿者的慈善機構ImpactHK。

歷山酒店尚未開業已預售月餅

雖然月餅炒賣風氣不再，但仍有本港的酒店無懼疫情，首度推出月餅。尚未正式開業的歷山酒店表示，有鑑於早前推出的「金箔鮑魚海參糭」銷情理想，同時酒店早已獲得餐飲牌照，廚房設施亦準備妥當，因此再接再厲推出月餅。

歷山酒店指，由於首次售賣月餅，現階段將主力面向本地客源，將根據銷情而製作月餅。酒店亦指，從7月30日公開預購至今，滿意目前月餅的銷情，期望陸續有更多的訂單。

歷山酒店為了增加銷量亦推出了優惠，顧客於9月9日或之前預購月餅，享有早鳥優惠，原價398元的月餅減至298元，大減100元。酒店推出的三款手工月餅，分別為日本紫薯海鹽蛋黃月餅、鮮鳳梨奶黃月餅、淑女伯爵紅茶流心月餅。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼