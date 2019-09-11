【中秋節】月餅炒風降溫　嘉麟樓銷情慢熱　美心流心炒賣有價無市

本周五（13日）是人月兩團圓的中秋節，往年的熱銷月餅一推出即掀起炒風，惟今年受外圍經濟及社會氣氛影響，月餅炒風明顯降溫。《香港01》查閱互聯網平台，發現代購大熱月餅的貼文不如以往氾濫，其中嘉麟樓限量迷你奶黃月餅的內地代購，最高索價近人民幣660元（約725港元），比官方每盒售價580元，「水位」僅兩成半，低於去年的三成。 半島酒店嘉麟樓出品的「迷你奶黃月餅」，比去年加價5%至580元，發言人指：「銷售初期相對上年營運時期略低於預期。」而鴻星集團發言人則表示，因食材及人手成本上調，今年平均加價約4%至7%，惟市民消費意欲比去年遜色，預料生意額按年少約10%至15%。

今年受外圍經濟及社會氣氛影響，月餅炒賣情況有所減緩。（資料圖片）

近年大熱的月餅常常掀起排隊搶購等炒賣潮，《香港01》近日透過本地社交平台Facebook、Carousell及內地淘寶網站等，搜尋美心的流心奶黃月餅、嘉麟樓限量迷你奶黃月餅等「熱炒」月餅今年的炒賣情況。

在本地網站出售的代購嘉麟樓限量迷你奶黃月餅，其官方售價為8件裝每盒580元，在本地社交網站出售的月餅券由450元至550元不等，現貨一盒最貴炒價為650元，貴逾一成。而在淘寶的最高炒價為人民幣658元（約723港元），「水位」兩成半，網頁顯示暫有8人付款。對比去年官方售價為550元，代購最高索價近720港元，比官方價錢貴三成，今年炒價有所下跌。

半島酒店發言人指，嘉麟樓推出的限量迷你奶黃月餅，每盒8個、定價580元，比去年售價550元加價5%，因食材成本及人工上漲的關係。該款月餅於7月22日在官方網站接受預訂，銷售初期相對上年營運時期略低於預期，「雖然開售初期之步伐較慢，但現在銷售情況亦符合預期。」

半島酒店嘉麟樓出品的「迷你奶黃月餅」，在淘寶的最高炒價為人民幣658元（約723港元），比官方售價貴近兩成半，但炒價「水位」不及往年。（網頁截圖）

至於在本地網站出售的代購美心流心奶黃月餅，普遍現貨一盒的售價由220元至290元不等，而月餅券則由260元至280元，其中最高索價約350元，與官方430元限購兩張禮券，即每盒優惠價215元相比，貴近六成。而於淘寶網站出售的該款月餅，最高索價人民幣568元（約624港元），炒貴近兩倍，但網頁顯示僅一宗成功交易。

本報曾向美心查詢中秋月餅銷售情況，其後美心回覆指，不作回應。

美心於6月底推出流心奶黃月餅禮券的網上登記，每人可限購兩張優惠價430元禮券，售價較去年加約5%。（資料圖片 / 張浩維攝）

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此外，鴻星集團發言人指，今年有推出268元一盒的升級版「雙星盈月流心月餅」，惟食材及人手的成本有上調，月餅產品整體零售價與去年相比，平均加幅約4%至7%。發言人又指，今年市民的月餅消費意欲比去年遜色，預計生意額較去年少約10%至15%。為增加月餅吸引力，集團繼續與銀聯卡推出優惠價，月餅產品折扣低至74折。

香港迪士尼樂園酒店晶荷軒今年首度推出「Duffy 與 Cookie 流心奶黃月餅」，每盒售價338，限量發售800盒。發言人指，月餅於8月1日起出售，同月22日接受公眾取貨，目前經已售罄。