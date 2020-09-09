全民檢測｜累計142萬人完成採樣　至少15萬人無預約下到檢測中心

全民檢測「普及社區檢測計劃」已踏進第9日，特首林鄭月娥昨日（8日）表示，檢測中心未來數日將預留能力，讓未登記預約的市民，可即時到場接受檢測，市民可毋須登記。 政府今晚（9日）表示，截至晚上8時，累計約有127.3萬人成功預約檢測，累計142.3萬人於檢測中心完成採樣，即至少15萬人沒有預約便到檢測中心進行採樣。今日於檢測中心完成採樣的人數，與昨日同為11.3萬人。

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網上預約人數僅增加3.3萬人

政府表示，由今早8時至晚上8時，共有11.3萬人於全港各區檢測中心，登記接受檢測，累計共有142.3萬人於中心登記檢測。而自8月29日網上預約開始以來，累計有約127.3萬人成功預約。翻查資料顯示，昨日亦同樣有11.3萬人於全港各區檢測中心，登記接受檢測；至於網上預約人數僅比昨晚8時增加3.3萬人，顯示市民直接到場參與採樣增多。

政府指，截至今晚8時，整個計劃累計已完成126.8萬個樣本的核酸檢測，呈現初步陽性的樣本，將會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

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143宗疑盜用他人資料投訴已轉交警方處理​

政府表示，至今共接獲257宗個案，指個人資料被他人用於登記預約。其中143宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。政府發言人表示，計劃目的是希望盡快在社區找出隱性患者，及早作出治療，以阻止病毒進一步傳播，呼籲市民踴躍參加普及計劃。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼