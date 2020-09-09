全民檢測｜每日2000醫護及大專生助採樣　陳肇始：體現專業精神

全民檢測「普及社區檢測計劃」於9月1日展開，政府今日公布，檢測計劃會延長至本月14日（下周一）。食物及衞生局局長陳肇始表示，現時於中山紀念公園體育館的火眼實驗室的內地工作人員，將於完成所有工作後，將陸續返回內地原有崗位，她又提到，目前每日有約2,000名本港醫護人員協助採樣等工作，令過程暢順，讚揚他們體現專業精神。 然而，現時仍在進行檢測計劃中，公務員事務局局長聶德權表示，總開支將於完成所有程序後，向大眾再作公布。

500名內地檢測人員完成工作後將北返

全民檢測「普及社區檢測計劃」已進行超過一個星期，港府將計劃延長至下周一（14日），當中有57間檢測中心會繼續運作，即較現時122間中心減少一半。陳肇始表示，現時已完成115萬個樣本，而當中再經衞生署複檢後的陽性個案為18宗。自8月中起，有約500名內地檢測、實驗室職員分批來港工作，她強調他們到來目的為協助化驗工作，因此完成所有程序後，將會返回內地。

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聶德權稍後交代總開支

陳肇始在又提到，目前每日有約2,000名本地醫護人員、以入就讀與醫護方面學系的大專學生，協助到檢疫中心採樣等工作，至過程順暢、專業，「如果無咁多人幫手嘅話，不能夠咁順利，同埋都體現佢哋專業精神，對本港公共衛生有貢獻。」

另外，聶德權指，現時檢測計劃仍在進行，未能公布整個計劃的總開支金額，強調較後時間會有再公開。