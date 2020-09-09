全民檢測｜社區檢測延長至下周一　本周六起57檢測中心繼續運作

全民檢測「普及社區檢測計劃」於9月1日展開，截至今日（9日）下午2時，累計136.2萬人次參與檢測。政府今日公布，檢測計劃會延長至本月14日（下周一），12日至14日會有57間檢測中心會繼續運作，即較現時122間中心減少一半。

全民檢測「普及社區檢測計劃」會延長至本月14日（下周一），12至14日會有57間檢測中心繼續運作。（政府新聞處圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，計劃目標是希望檢視感染情況及找隱形患者，第二是希望能讓市民獲得一次免費病毒檢測，即是「願檢盡檢」原則。

聶又指出，截至今日下午2時，累計136.2萬人次參與檢測，網上預約檢測人數大約126.1萬人次，單計今日截至1時半，有5.2萬人採樣，未經預約的人次有2.36萬人，佔45%，而昨日同時段則有32%。

聶續稱，原有檢測計劃已延長至本周五（11日），檢視兩日社區中心的運作及市民需求，決定延長多3日至9月14日（下周一），即是整個計劃總共為期14天。政府亦已檢視122中心數據及地區需要，本月12日（本周六）起至14日期間，將有57間檢測中心會繼續運作，名單容後公布。其餘檢測中心於9月11日起停止運作，不再提供服務。

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現時檢測計劃容許市民未經預約到場檢測，被問到如何控制人流及聚集感染風險，聶德權指出，中心預約人數佔八成，約兩成是未經預約，所以有將中心預約名額調低，不會出現人數過多，而昨日未約預約採樣有三成，形容是「人性化」做法，「不想預約但又想參與檢測，均屬人性化安排，兩者無矛盾」，強調中心人員會做好人流控制。

至於政府會否在餘下日子「追數」？聶德權指出，政府希望市民參與檢測，認為越多人參與，越清楚社區感染情況，更易找到無病徵的隱性患者及具參考數據，以創造跨境出行的條件。

另外，政府的重覆檢測數字，至昨日有2,353人；政府亦接獲246投訴個案涉及個人私隱，其中173個案已轉介警方跟進。

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