新冠肺炎｜高鐵停駛至今最少7個月零客量　料最終須由公帑補貼

廣深港高鐵香港段前年9月23日通車至今，即將踏入兩周年。然而，新冠肺炎疫情下，高鐵西九龍站於1月30日起停止營運，至今恢復通車無期，由今年2月起計，已最少7個月錄得「零客量」。根據港府與港鐵簽訂的高鐵《服務經營權補充協議》，當中設「乘客量上下限機制」，若實際乘客量少於預期水平，港府全資擁有的九鐵須承擔部分風險，補貼港鐵的損失。 有傳媒今日引述運輸及房屋局，承認高鐵至今停駛7個月，初步估計九鐵須按機制承擔部分風險，意味港府須「包底」補貼港鐵經營高鐵的虧蝕。 《香港01》昨日（9日）曾就同類問題向運房局查詢，不過至今仍未獲任何回覆。

廣深港高鐵香港段於2018年9月23日通車，至今即將踏入兩周年。（資料圖片）

斥資864.2億元興建的廣深港高鐵香港段通車將近2年，當局在通車前估算2018年，高鐵日均乘客量為8.01萬人次，並估算到2021年，日均客量更可升至9.5萬人次。不過高鐵通車以來，客量長期未符預期，根據港鐵數據，高鐵通車後各月的日均客量，大約於3.12萬人次至6.21萬人次之間徘徊。今年疫情爆發後，高鐵自今年1月30日起停運後，最少7個月維持「零客」狀態。

根據港府、九鐵及港鐵簽訂的《服務經營權補充協議》，當中設有「乘客量上下限機制」，倘實際乘客量，與雙方協議的預期客量水平，出現15%或以上的偏差，港鐵及九鐵將會按3:7比例承擔風險，補貼港鐵營運高鐵的損失。惟相關預期客量水平從未公開，運房局局長陳帆曾指數字遠比8.01萬的預測數字保守。

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《香港01》昨日（9日）已向運房局電郵查詢，港府或九鐵就高鐵停運情況，是否已觸及協議內的補貼機制，以及需否向港鐵提供補貼等問題，惟至今未獲任何回覆。

傳媒引運房局回覆 初步估計已觸及高鐵客量補貼機制

《明報》今日則引述運房局報道，指運房局已「初步估計九鐵須按『乘客量上下限機制』承擔部分風險」，而九鐵與港鐵稍後會確認是否觸及相關機制及商議款項安排。報道又引述運房局，指《服務經營權補充協議》並沒有因傳染病疫情而需暫停服務的豁免條款，但如九鐵及港鐵雙方同意，可因應實際情况修訂條款。

通車兩年未完成檢視港鐵於高鐵工程超支延誤責任

香港段高鐵建造期間，嚴重超支及延誤問題曾掀起風波，超支額逾200億元，通車時間亦延誤逾3年。2015年，時任運房局局長的張炳良曾指，政府會保留追究港鐵權利。惟運房局回覆傳媒時，仍然指政府正檢視港鐵的責任，並為可能展開的仲裁程序作準備。換言之，高鐵通車將近2年，相關責任問題仍未完成追究。

前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰表示，估計政府與港鐵協議的預期客量水平約為日均4萬人次，若按此推算，即日均客量少於3.4萬人次，便會觸發補貼機制，九鐵須補貼港鐵營運高鐵的虧蝕。田續指，因機制要求損失要以為3:7比例分攤，預計高鐵停駛7個月期間，九鐵補貼金額已接近5億元。

當局在高鐵通車前，曾就高鐵營運開支及營運毛利率作出估算，預測到2021年，高鐵全年營運開支約為18.36億元。若按相關數據推算，高鐵7個月所涉及的營運開支涉款已達10.71億元。