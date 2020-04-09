內地客闖高鐵路軌　保安局：屬個別事件　港鐵已增人手及加強訓練

去年12月一名內地乘客擅闖西九站路軌，步行至通風大樓緊急出口、離開鐵路範圍後，向警方自首，終被送回內地。保安局今日（9日）向保安事務委員會交代港鐵調查結果，認為成因涉及乘客誤闖管理及鐵路安全營運，港鐵已即時作出針對性改善，包括增加月台至入境大堂保安人員及加強員工訓練，並認為該個案只屬個別事件。

去年12月一名內地乘客擅闖西九站路軌，步行至通風大樓緊急出口離開鐵路範圍後，向警方自首，終被送回內地。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

闖高鐵路軌事件發生在去年12月初晚上，當時一名內地乘客從長沙南站乘搭南行列車，原擬於深圳北站下車，但錯過停站；當列車到達香港西九龍站後，該乘客下車後沒有通關，但進入路軌並沿路軌步行一段時間，並在沿線其中一個通風大樓的緊急出口離開鐵路範圍，再向警方自首，最終按機制被送返內地。

港鐵正針對事件加強員工訓練 提升應變力

政府表示，港鐵已於事發後一個月內向政府交代改善措施，認為港鐵須在處理月台客流上加強人手，已防再有誤闖事件發生。因此，港鐵已在連接月台及相關地方派駐人手，實施人流管制措施，並於非營運時段加設圍封，以及增加月台至入境大堂保安人員，防止未授權人士逗留，確保路軌及隧道範圍不會被不當闖入。

在鐵路安全營運方面，當時監察系統偵測到有人闖入路軌範圍，但控制室員工未有察覺，以致未能適時處理，故港鐵正針對事件加強員工訓練，提升他們的應變能力，以及加強恆常保安測試，確保高鐵西九龍站及沿線設施的安全及保安措施能夠有效發揮功能。