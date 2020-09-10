月餅一盒4個六成人嫌多　全港去年食剩294萬月餅　籲送禮前問喜好

中秋將至，不少港人都會贈送月餅予親朋好友，但每年亦會出現月餅過剩的情況。有環保調查發現，大部份市民送禮首選為傳統月餅，惟傳統月餅並非最多港人想收到的月餅種類，月餅不合口味成為浪費的主因。亦有受訪者認為傳統月餅一盒四個太多，客易有剩食情況。 團體建議，市民贈送月餅前可先詢問親友口味喜好，或多以月餅以外的低碳方式表達心意，以免造成浪費。 此外，團體亦聯同社企推出一盒兩個裝月餅，並由插畫家Helen及Thei學生設計月餅盒，並於盒上印有兔子3D puzzle紙樣，一盒二用，以減少浪費。

食德好聯同工業傷亡權益會組織「娘作」生產一款一盒兩個月餅，月餅盒由插畫家Helen及Thei學生設計。（曾凱欣攝）

全港首個食物回收組織食德好，於去年中秋回收達一萬個月餅，團體推算，每個家庭約食剩2.95個月餅，推斷全港共食剩逾294萬個月餅，當中有五成會以棄置的方式處理，即約有163萬個月餅被棄置。

市民首選送傳統月餅 口味不合造成浪費

團體於7月至8月期間進行問卷調查，了解家庭及個人於中秋月餅的消費行為，調查共訪問291個家庭。當中有六成人表示，今年沒打算購買月餅作送禮用途，比往年數字下跌七成；食德好項目經理袁德志相信，情況與疫情減低市民購物意欲及減少社交活動有關。但他強調，雖然市民稱不打算送禮，但並不代表剩食數量會下跌，數字仍需取決於食生產商銷情及銷量落差。

調查亦發現，大部份市民送禮首選為傳統會餅，惟傳統月餅並非最多港人想收到的月餅種類，月餅不合口味成為浪費的主因。

食德好項目經理袁德志相信，市民今年減少以月餅送禮的念頭，是與疫情減低市民購物意欲及減少社交活動有關。（曾凱欣攝）

月餅一盒四個太多 聯同社企推出一盒兩個月餅

另外，有超過六成人認為，若作自行享用，傳統月餅一盒四個太多，客易有剩食情況，因此有七成人期望市場能提供一盒少於四個傳統月餅的選擇。食德好項目主任黃煒霖認為，市民均在節日送禮上有一定環保意識，惟市場上欠缺選擇。

有見及此，食德好聯同工業傷亡權益會組織「娘作」生產一款一盒兩個月餅，月餅盒由插畫家Helen及Thei學生設計，盒上印有兔子3D puzzle紙樣，一盒二用。

團體建議送禮前查問親友喜好

另外，團體建議，市民贈送月餅前可先詢問親友口味喜好，或多以月餅以外的低碳方式表達心意，以免造成浪費；又建議月餅生產商於未來推出更多兩個裝月餅供市民選擇，以及因應市況調節產量。