【特快公屋編配】逾6.2萬宗申請　最快於下月揀選單位

公屋輪候時間高企不下，房委會每年均會推出「特快公屋編配計劃」，被視為基層市民的「上樓捷徑」。 今期「特快公屋編配計劃」於8月10日截止，房屋署指共接獲逾6.2萬宗申請，數字較去年高，當中超過一半為一人申請者。房屋署指，首批揀選單位的為二人或以上家庭申請者，料最快可於10月開始揀選單位。

2020年度「特快公屋編配計劃」共接獲約62,700宗申請。（資料圖片）

房屋署指，2020年度「特快公屋編配計劃」共接獲約62,700宗申請，當中約28,300宗為二人或以上家庭申請者，約34,400宗為一人申請者。可供揀選單位的名單待落實後，預計可於10月上旬上載至房委會及房屋署網頁供公衆參閱。上年度的「特快公屋編配計劃」約有5.8萬宗申請，而前年則有5.83萬宗。

自選單位程序暫訂於10月展開，首批為二人或以上家庭申請者；第二批為一人申請者。倘若自選單位程序未能如期舉行，房屋署將會在房委會網站及有關報章刊載通告，但不會個別通知申請者。根據規定，願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可寬減一半租金，寬減期視乎單位有效空置期而定。

牛頭角上邨常富樓於去年底曾發生命案。（資料圖片）

去年有1,700個單位納入計劃，當中有8個單位曾經發生兇殺案，分別於屯門龍逸邨康龍樓、安定邨定泰樓、友愛邨愛明樓、葵涌大窩口邨富貴樓、深水埗元洲邨元泰樓、觀塘順天邨天權樓、沙田沙角邨綠鷺樓，及筲箕灣耀東邨耀明樓。單位租金介乎1,053元至2,950元。

翻查資料，去年2月於將軍澳善明邨善禮樓曾發生倫常慘案，一名55歲母親在單位內涉謀殺其23歲兒子，警方估計死者服用被混有安眠藥的食物後，再被人勒死；而死者母親亦曾上吊及服藥自殺但不成功。

去年3月於將軍澳寶林邨寶儉樓，一名男子涉嫌將女友殺死，而事發前二人疑曾吸食冰毒。警方調查時，於單位內的一張碌架床，下格的床褥下暗格，發現一具女屍。而於去年11月，牛頭角上邨常富樓一名55歲女子在單位內死亡，頭部、頸部均有刀傷，其丈夫由羅湖返港時被捕。