60+男士、職業女性自殺率增　組織籲關注老人孤獨、學童復課問題

今（10日）為世界防止自殺日，根據一項最新自殺數據調查，本港2019年自殺率比2018年12.3稍高為13.0，當中高齡男士及25-39歲工作女性自殺率有明顯增長。 新冠肺炎疫情陰霾下，港人精神健康受影響，社會工作及社會行政學系講座教授、防止自殺研究中心總監葉兆輝提到，今年上半年自殺個案比預期少，但「都唔應該過份樂觀」，大眾應關注長者因疫情產生的孤獨感及學童復課後的精神壓力。

社會工作及社會行政學系講座教授、防止自殺研究中心總監葉兆輝指，今年上半年自殺個案比預期少，但「都唔應該過份樂觀」。（曾凱欣攝）

根據香港大學賽馬會防止自殺研究中心一項最新自殺數據調查，本港2019年自殺率比2018年12.3稍高為13.0，當中高齡男士及25-39歲工作女性自殺率有明顯增長。

去年正值反修例風波，年青人自殺問題引起各界關注，2019年青少年估測自殺率延續2018年跌勢，下跌至8.3，相信與過去一年社區及學校對年青人精神關顧增加有關。

年長男士自殺率增 葉兆輝籲遇問題應求助

年長男士自殺率上升，社會工作及社會行政學系講座教授、防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，主要與男士在社會上的角色轉換有關，由工作轉到退休階段，當中不少事情需要適應，惟遇到精神壓力時，年長男士尋找幫助的意願不高；故他強調，尋求協助並不是弱者行為，遇到困難尋求幫助是非常重要。

葉兆輝呼籲學校在開學前做好準備工作，除了授課外亦應多表示對學生的關心，以及在開學初期「放鬆少少」，予學童適應上課。（曾凱欣攝）

疫情減外出長者或產孤獨感 大眾應多關懷獨居長者

新冠肺炎疫情陰霾下，港人精神健康受影響，葉兆輝提到，今年上半年自殺個案比預期少，但「都唔應該過份樂觀」，尤其疫情對經濟影響深遠，導致失業率上升，或會成為自殺數字增加的誘因。

疫情下政府呼籲年長人士盡量避免外出，老人院舍亦不准探訪，加上不少康樂設施、長者中心關閉。葉提到，這類型減動對長者尤其重要，場所關閉對長者社交圈子造成影響，容易令其產生孤獨感。但他強調，「社交距離不等於情感距離」，即使長者無法覆診，醫院亦可透過電話對長者表達關懷，政府亦可為老人院舍提供電子設備或上網數據，讓長者透過視像與家人聯絡，大眾亦應該多關顧獨居長者。

憂初復課難適應 對學童造成精神壓力

中小學即將分階段復課，葉兆輝提到，5月復課時亦有數宗學童自殺個案出現，他呼籲學校在開學前做好準備工作，除了授課外亦應多表示對學生的關心，以及在開學初期「放鬆少少」，予學童適應上課。