施政報告︳謝偉銓倡全民派錢加碼再派1萬　再加公共開支刺激經濟

特首林鄭月娥將於10月公布新一份施政報告，建築、測量、城市規劃及園境界立法會議員謝偉銓連同其他其他「G6」議員今日（10日）會見林鄭，向她提交施政報告建議書。 謝偉銓提出22項建議，包括建議政府加快及加大公共開支刺激經濟，紓解民困，特別是一次性及基建發展項目，例如已獲財委會撥款的1,700億元工務工程及顧問項目，加快落實已預留撥款的優化海濱、改造公園及翻新公廁等工程發展計劃，增加業界工作量及就業機會。 土地房屋方面，謝偉銓促請政府加快落實8個優先增加土地供應選項，由政府主導推動在閒置官地上興建過渡性房屋。他亦繼續建議政府向全民派錢加碼，再派1萬元。

謝偉銓連同其他其他「G6」議員9月10日會見林鄭月娥，向她提交施政報告建議書。（謝偉銓提供）

謝偉銓的建議書以「積極‧躍進」為主題，強調特區管治班子與全體公務員必須以更積極、進取的心態為市民服務，帶領香港走出困境，重振經濟。他要求政府更積極、主動地協助香港業界開拓大灣區及東盟市場，將大灣區概念融入整個政府的中高層決策與執行，特別是規劃發展上配合、把握大灣區高速發展所帶來的機會。

冀加強政策宣傳及與民溝通

謝偉銓亦建議政府在公務員編制方面精簡程序、從新訂立優次、理順分工、活用科技及增加外判等方法，提升施政及公務員隊伍的整體績效。他呼籲政府要加強政策宣傳及與民溝通，重整相關策略和架構，強化地區民政處及駐外辦事處的宣傳角色。

至於多個政黨都要求政府全民派錢，謝偉銓指自己早於今年3月已建議政府將原定派錢1萬元加碼多1萬元，累計派兩萬元，早前他就「防抗抗疫基金3.0」去信特首時，亦有再次提出相關建議。