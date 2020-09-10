東華三院申啟德沐安街建462伙過渡性房屋　料明年動工2022年入伙

區議會文件顯示，東華三院擬在啟德區興建過渡性房屋，預計可興建兩棟四層的房屋，提供最多約462個單位，單位設獨立廚廁，預計約1,100人受惠。 有關用地擬在2021年6月至8月展開工程，預料在2022年9月完成項目，並供租客入伙。

項目位於啟德區沐安街與沐寧街的交接位置，鄰近早期的新居屋啟朗苑及「啟德1號」。資料圖片／盧翊銘攝）

項目名為「睦安。共鄰」，位於啟德區沐安街與沐寧街的交接位置，地盤面積約6,469平方米，鄰近早期的新居屋啟朗苑及「啟德1號」，附近亦設啟德港鐵站。

文件透露，該址擬提供兩棟四層的組合屋，供1至4人住戶居住，並會有一個多功能活動室。室外休憩空間及綠化面積分別約 3,300平方米及1,300 平方米。

設獨立廚廁

單位面積介乎17平方米至24平方米，合共提供462伙，當中一至二人單位佔最多，共有319伙。

文件指，單位的人均面積約不少於建築面積7平方米，每個單位內設有煮食間和廁所，設計重視採光及通風。項目亦有室內及室外的多用途共享空間，讓住戶能休息及活動。

項目分為一至二人單位、三至四人單位，以及無障礙單位，並設有住戶活動空間。（區議會文件）

料2022年9月入伙

資料顯示，地皮現劃為「政府、機構或社區設施」用途。文件指出，該地段擬訂以短期租約形式作過渡性房屋之用，項目打算採用組裝合成建築技術建造。

有關用地擬在2021年6月至8月展開工程，預料在2022年9月完成項目，並供租客入伙。

項目位於啟德區沐安街與沐寧街的交接位置，鄰近早期的新居屋啟朗苑及「啟德1號」。（區議會文件）

供輪候公屋三年或以上人士申請

計劃的服務對象是輪候房委會公屋達3年或以上，及居住環境不適切人士。月租將低於市值租金，並訂於住戶可負擔的水平。基本租約為兩年，東華三院會於租約期滿前6至9個月，向住戶了解其遷出計劃，若住戶有特別需要，可申請以短期租約方式續約。

文件又指，項目內有綠化地帶，會東華三院定期舉行綠色生活活動，包括綠色耕作及參觀等。同時又設「儲蓄配對」計劃以讓住戶養成儲蓄習慣。計劃會以配對原則，每戶每月儲蓄上限為其月租的5%，東華三院會同步儲蓄配對金額，上限亦為月租的5%。金額可作為住戶離開後的應急資金，例如用作新屋搬遷或購買傢俬之用。