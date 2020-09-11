新冠肺炎｜13菲傭同機來港6人抵港後證染疫　馬尼拉曾同住宿舍

本港第三疫情未完。衞生署衞生防護中心今日（11日）公布，本港新增12宗確診個案，當中有9宗是輸入個案。 衞生防護中心指出，在9宗輸入個案中，有6宗來自菲律賓，其中5宗是同一中介安排來港的外傭，他們一行13人在9月9日同機來港，另有1名初步陽性個案，即合共6人染疫。早前曾在馬尼拉一起住在宿舍，並由同一代理安排來港。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）。（黃舒慧攝）

13人由同一中介安排來港

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，在6宗輸入個案來自菲律賓，當中有5宗均是9月9日來港，個案編號是4916至4921，五人乘坐同一班航班HX782抵港。

她又指，連計上述5患者外，同行合共有13人，全部都是外傭，當中另有一人初步確診，早前曾在馬尼拉一起住在宿舍，形容似「一家人」，並由同一中介安排來港。張說，同行人士將一併送入檢疫中心。

疑來港前檢測時間、敏感度不同

張竹君又指，上述外傭上機前應曾做檢測，但可能時間、測試敏感度不同等，故難以解釋為何現在才確診。她又指，之後會觀察同班機會否有更多個案。

翻查資料，若連計上述5宗確診個案，由本周一起，共有9宗輸入個案來自菲律賓。

再有海員確診

此外，其餘的輸入個案，分別是尼泊爾海員（#4915）、由英國回港的港人（#4923），以及曾在美國逗留，並從保加利亞抵港的貨機機師（#4925）。

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