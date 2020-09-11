新冠肺炎｜今增12宗確診　張竹君反駁張宇人：唔觸摸口罩是常識

新冠肺炎疫情持續，今天（11日）新增12宗確診個案，3宗本地感染中，有兩宗是無源頭個案，來自全民檢測，累計增至23宗。其中一人是旺角維景海港酒家樓面侍應，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該食肆員工部分有參加全民檢測，若沒有參加，當局就會為他們安排檢測。 其他9宗屬於輸入個案，包括5名來自菲律賓的外傭，當局把同一中介公司的其餘外傭都送去檢疫。 行政會議成員、飲食界議員張宇人日前批評政府不懂得「張弛有道」，又指無醫生懂得計算風險，斥「大家唔好扮專家」。張竹君回應時指，自己不是戴口罩方面的專家，「可以問感染控制專家，我唔係呢方面專家。」被問到會否收回早前稱不斷拉低口罩做法更高危的說法時，她指不觸摸口罩表面是普通常識，相信大家都知。

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張竹君表示，今天新增12宗確診個案，9宗屬輸入個案，其中6人來自菲律賓，當中5人都是9月9日乘坐HX782來港的外傭，該5名確診者與另外8人屬同一中介公司，同一班機來港，8人中有1人初步確診，餘下7人會安排檢疫。

至於3宗本地個案，一宗有源頭，是昨天初步確診的5歲男童。而兩宗無源頭個案，都是從全民檢測找出。一人是71歲女子，她是家庭主婦，於將軍澳翠林邨體育館採樣，沒有病徵，住在將軍澳康盛花園，平常會去街市。

另一人是56歲女子，於旺角維景酒店海港酒家做樓面，她住在通菜街，日常會去旺角街市，上班時自己用膳，沒有與同事共膳。張竹君稱，該食肆數十名員工部份有參加全民檢測，若沒有參加，當局就會為他們安排檢測。

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