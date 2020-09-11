中大盧煜明教授獲頒「科學界奧斯卡」　指中美關係影響人才來港

香港中文大學醫學院盧煜明獲頒發有「科學界奧斯卡」之稱的「2021年科學突破獎–生命科學獎」，以表揚他憑藉血漿DNA診斷技術，開創「無創產前診斷」，及早診斷唐氏綜合症及多種遺傳病。 他下午接受傳媒訪問時表示，由研究到發明技術超過三十年，對榮獲獎項感到高興，感謝團隊與家人的支持。他表示，人才對科研發展重要，有感優秀的學生大多選擇醫生、律師及財經相關學科，期望自己獲獎可以證明從事科研有出路，吸引年輕人投身科研行列。

中大醫學院盧煜明剛榮獲有「科學界奧斯卡」之稱的「2021年科學突破獎–生命科學獎」，以表揚他「無創產前診斷」技術。（胡家欣攝）

盧煜明於97年發現孕婦的血漿含高濃度的胎兒DNA，並開創「無創產前診斷」，以抽血取代羊水刺穿做法，檢驗胎兒是否患唐氏綜合症及多種遺傳病。技術已被全球90多個國家廣泛應用，每年有超過700萬孕婦受惠。

獲獎人大多有機會問鼎諾貝爾獎 盧煜明：唔敢奢望

盧煜明表示，昨晚九時收到主辦方通知獲頒科學突破獎–生命科學獎，自己當時正舉行有關新冠肺炎的網上會議，刻下對獲獎消息感到難以置信。他對榮獲獎項感到高興，感謝團隊與家人的支持。過往多名科學突破獎的獲獎人先後獲得諾貝爾獎，盧指，「唔敢奢望」再下一城，得獎與否由評審委員會決定，作為一個科學家，會繼續做好研究。

盧煜明指，期望獲獎，可以吸引更多年輕人投身科研。（胡家欣攝）

他指，下一波技術是無創檢測單基因疾病，例如地中海貧血症或肌肉萎縮症等，目前技術上已可行，冀未來可降低成本，至數百元可做一次檢測。而其DNA測序技術三年前應用至鼻咽癌檢測，料短期內可推出市面；亦會繼續提升技術，盼未來可憑一次驗血，能診斷多種癌症。

科學突破獎的得獎者可獲獎金300萬美元，相當於2,400萬港元，是現時全球金額最高的科學大獎。盧指，會將部份獎金回饋於業界。他表示，人才對科研發展重要，有感優秀的學生大多選擇醫生、律師及財經相關學科，期望自己獲獎可以證明從事科研有出路，吸引年輕人投身科研行列。

穩定性、法律、中美關係 影響人才是否來港

被問到本港實施《國安法》有否影響人才交流，他直言不想評論這方面，但以其實驗室為例，今年流動情況「無比平時差」，甚至有新研究人員從美國回流。他認為，本港穩定性、法律及中美貿易關係等因素，影響科研人才是否來港，又指「如果第二啲國家唔係好歡迎外來研究人員，某程度對我哋吸引人才有好處。」

中文大學前校長沈祖堯明年3月將赴新加坡南洋理工大學，他認為，任何機構均會有一定人員流轉，反映可引入或帶出新想法。他指，其實驗室每年有學生或研究人員從外地加入，亦歡迎他們出外深造，以帶動更多交流合作。

評本港抗疫表現整體「算係好」

至於政府科研資金投放上，他指，自己九七年回流香港，當年每項研究僅獲十幾萬元資助，十分不足夠，時至今日已逐步提升，由百幾萬至千幾萬元不等，亦有研究獲資助數億元，期望政府繼續增加科研投資。

對於政府新冠肺炎抗疫表現，他認為，綜觀全球情況，本港抗疫表現整體「算係好」，目前本港第三波疫情有望完結，希望各界「學到嘢」，預防疫情再爆發。