中大研究：長者長期室內燒香加速腦退化　損認知能力　

中大醫學院研究發現，長者長期於室內燒香，會損害大腦功能及削弱認知能力。研究團隊為515名長者，進行3年追蹤研究，結果發現有室內燒香習慣長者，認知能力、思考能力、視覺空間能力和記憶力四方面明顯較差，其中認知表現在3年跟進後，亦維持較差狀態。 中大醫學院腦神經科研究助理教授及臨床心理學家黃沛霖表示，燒香是室內空氣污染的一大因素，污染物除增加心血管疾病風險，亦會加速腦部退化。

中大醫學院發現，長者長期於室內燒香會損害大腦功能及削弱認知能力。。（資料圖片）

由中大醫學院腦神經科領導的研究團隊，由2014年10月至2017年12月，進行3年追蹤研究。團隊找來515名長者，當中156人有室內燒香習慣，359人則無，而研究對象本身均無中風或認知障礙。團隊從「認知功能」、「腦部功能連結」及「與血管疾病相關的認知障礙風險」三方面，嘗試了解室內燒香對腦部功能帶來的影響。

團隊在研究起始及第3年，為長者各進行一次認知能力測試，並為他們進行磁力共振掃描，了解腦部運作。研究結果發現，有室內燒香習慣的長者的認知表現，包括整體認知能力、思考能力、視覺空間能力和記憶力四方面明顯較差；其中認知表現在跟進3年後，仍維持較差狀態。團隊又發現，有室內燒香習慣的長者，大腦區域間的功能連結較少。除此之外，燒香亦會與血管疾病及相關風險因素，如糖尿病、高血脂及腦小血管病變，產生交互作用削弱認知能力。

團隊建議，長者燒香的時候保持空氣流通或選用較安全的代替品，最理想的是避免在室內燒香。（呂諾君攝）

中大：燒香污染物加速腦部退化 燒香應保持空氣流通

中大醫學院腦神經科研究助理教授及臨床心理學家黃沛霖博士表示，燒香是室內空氣污染的一大因素。有研究已經指出，污染物除增加心血管疾病風險，亦會加速腦部退化、增加患阿茲海默症及血管性認知障礙的風險，長期吸入更會影響腦健康。

中大內科及藥物治療學系腦神經科主任莫仲棠教授提醒，倘家中有燒香習慣，就要加倍小心，避免長者因長期吸入污染物，影響腦健康。他建議市民燒香時，應保持空氣流通，或選用較安全的代替品，最理想是避免在室內燒香。