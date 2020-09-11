警二代涉紀律部隊宿舍平台自瀆　官指警方利誘招認　裁罪名不成立

居於荔景紀律部隊宿舍的「警二代」，疑在宿舍平台邊看手機邊自瀆，被附近的女傭看見，女傭待男子離去後，察看現場遺下白色液體，隨後告知僱主及報警。男子被控一項在公眾地方的猥褻行為罪受審，案件今於西九龍裁判法院裁決，裁判官認為雖然被告自招嫌疑，但直指警方利誘被告招認，不接納未經警誡的供辭，判被告罪名不成立。

被告陳卓峯（25歲），被控於今年3月7日，在荔景紀律部隊宿舍P2層2座至3座間的遊樂場內，無合法權限或合理辯解，在上述公眾地方猥褻暴露陰莖。

未准被告看補錄內容做法不公

裁判官劉淑嫻裁決稱，被告曾向錄口供的警員表示，他有取出陽具，但只是因為尿急而小解，而此前警員並未作出警誡。其後警員以此未警誡的口供，提出簽保守行為，利誘被告承認曾露械。另外，警員在補錄口供上，只讓被告看聲明欄一列及簽署，但沒有讓被告看補錄內容，直指做法對被告不公。

未有安排認人手續

劉官又指，警方沒有安排認人手續，指控被告的女傭本來從未見過被告，閉路電視片段亦未拍下被告正面，只見一名黑衣男子，故控方無法舉證被告身份，判被告罪名不成立。

女傭見露台有奶白色液體

審訊時女傭供稱，案發當日她與朋友在平台用餐，見被告在旁邊徘徊，她稱與被告相隔8米，看見被告在下體部份上下移動，她之後到平台視察，見有奶白色液體。惟辯方盤問下，女傭承認她沒有看見被告陽具露出，但確認該人是被告。

案件編號：WKCC1730/2020