限聚令｜放寬至四人　食肆限入座率不旺財　夾公仔店重開人丁單薄

限聚令今日（11日）放寬，食肆最多可四人一枱，但入座率仍然不可以超過一半，及維持堂食只能至晚上10時。有火鍋店負責人則透露，雖然訂枱有上升五成，但因入座率有限制，以及兩人與四人的消費額差不多，故肯定無法追回禁晚市時的生意。他表示，尊重專家的防疫意見，同意每枱最多四人的做法，但認為限制時間不是防疫的的重點，「疫情根源不在飲食業，是在於執法問題。之前有酒樓群組是執法問題，他們無依限聚令肇事，但直到現時政府都未執法。」 部份娛樂場所今日亦重開，近年新興的夾公仔店也見有年青人光顧。有中學生表示，過去常與爸爸一同夾公仔，現時想期盼同爸爸出來玩耍。另外也有人豪擲百多元只為夾一隻公仔，她笑言夾公仔是興趣，「其實旺角的夾公仔店較便宜，但因為疫情都已經『執笠』，」感到可惜。

限聚令在9月11日放寬，食店可以安排4人一枱。（余俊亮攝）

限聚令放寛的首個晚上，街上人頭湧湧，旺角、荃灣等食肆大排長龍。林先生與六名朋友相約今晚一同吃韓國菜，對於放寛限聚令至四人，他們笑稱：「分兩枱坐好過要分三至四枱坐。」

他們又表示，即便在早前的限制兩人一枱時亦會一周兩至三次外出用膳，放寛限聚令對他們的影響不大，「放寛至四個人就方便家庭，但限制四個人比較好控制感染風險。」一行人等位入座都差不多8時多，問到要否進一步延長晚市時間時，他們尷尬地指：「一小時多都足夠用餐。」



一家三口第三波疫情以來首次外出用膳

梁小姐和丈夫及小朋友，一家三口相約了朋友吃飯。她表示是第三波疫情以來的首次，「始終都擔心小朋友會感染，所以很少外出。」小朋友則指有多洗手防疫，而且十分期待外出用膳。

有小朋友表示，十分期待能夠外出用膳。（麥凱茵攝）

火鍋店訂座升五成 但入座率其實不變

連鎖火鍋店負責人林瑞華（Gordon）昨晚已經向記者透露，今晚會相當忙碌。記者今晚到他的其中一間分店，發現全店滿座，Gordon指雖然訂枱數字有上升五成，但受限於五成入座率的限制下，加上兩人與四人的消費額差不多，故肯定無法追回禁晚市時的生意。

對於有飲食界人士批評專家的意見，Gordon表明尊重專家的建議，同意限制四人一枱，「客人會擔心、有顧慮受感染，我哋係明，明白無辦法變回從前」，但社會陸續回復正常，他期望政府可以延長晚市的時間，「其實5、6月都有連續23日零感染，同時第三波的根源不是飲食業，是因為有23萬人自由進出香港（豁免檢疫）。」

連鎖火鍋店負責人林瑞華，期望政府可以延長晚市的時間。（余俊亮攝）

促政府再向業界發津貼

政府擔心食肆、酒吧會出現群聚情況，Gordon則怒斥是政府未有認真執法之過，「之前有酒樓群組是執法問題，他們無依限聚令肇事，但直到現時政府都未執法。」

期望政府再有津貼嗎？他當然希望政府可以立即發放，又形容有不少食肆「捱得辛苦」，如酒吧、卡拉OK不能夠開業，但租金照要交，「政府一早預留了80億元，如果依照上次的對飲食業發放的金額為31億元，絕對夠，但政府又稱無錢？」

夾公仔玩家瞓身再戰

另外，部份的娛樂場所今日亦重開，近年新興的夾公仔店即吸引不少人入內耍樂。就讀中學的陳同事指，平時常與爸爸、弟弟一同夾公仔，但早前因疫情嚴重，家人不讓她外出，加上夾公仔店休息，已經數個月無外出，「打機也打到悶了，今日逛了數間夾公仔店已經有目標，但最多也是用20至30元。」現時，她最期待與爸爸在周末放假一同夾公仔，享受家庭樂。

至於夾公仔愛家者Fish，今日在葵芳的一間夾公仔店兌換了100元，是平時的一倍。她強調只是：「不小心兌多了」，又指旺角的場較「抵玩」，可惜因為疫情下未能開業，最終結業收場，大感可惜。有不願意上鏡的場主則指，政府要求休業多久便休業多久，又指今日的客流並不多。

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