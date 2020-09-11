新冠肺炎｜麻雀館重開即坐無虛席大戰四方城　雀友：過下手癮

新冠肺炎第三波疫情緩和，政府早前宣布今日（11日）起，放寬部分社交距離措施，麻雀天九耍樂處所可以重開，但要遵守相關的規定。《香港01》記者中午到旺角至油麻地一帶麻雀館聚集的，不少場館內早已坐無虛席，職員一見有人內進也大為緊張，急急通知要先量度體溫，部份麻雀館店內放滿消毒搓手液，又已透明膠相隔兩枱位置以防交叉感染。 然而，可能「雀友」要時間思考「作戰」策略，部份人拉低口罩，或未能完全符合防疫規定。

重開首日，《香港01》記者中午到麻雀館聚集的旺角至油麻地一帶視察，不少場館早已坐無虛席，幾乎所有枱門也坐滿「四隻腳」，早已進入「作戰狀態」。有麻雀客向記者表示，日前得知麻雀館重開，已決定早點起身「做運動」，搭正中午12時開業一刻到場「迎戰」兩小時感受一下，「過兩個鐘手癮已經好好啦！」

9月11日，麻雀天九耍樂處所可以重開，職員向記者展示不同防疫用品。（香港01記者攝）

其中一所位於油麻地廟街的麻雀館，其職員翁生向記者表示，休息多時後終可重開，大部份職員也顯得較謹慎，為每名客人清潔雙手後才可開始遊戲，並於每一圈完結後清潔麻雀牌及為客人清潔雙手，以保衛生，又會勸喻客人離枱進食，未能開業多時，坦言收入大受影響，「政府話唔開得就唔開得啦，安全啲好，無錢無收入事少。」